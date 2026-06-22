Por Redacción EC

Portugal vs Uzbekistán EN VIVO: previa y últimas noticias del partido

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  • ¿Cómo llega Uzbekistán al partido?

El cuadro uzbeko llega herido tras caer en su debut en el Mundial 2026 por 3-1 ante Colombia. Pese a que hizo un buen partido y metió al elenco cafetero en su campo en los últimos momentos del encuentro, cuando pugnaba por empatar el marcador de 2-1 en contra, el representativo asiático cometió errores en defensa y eso le costó el partido. El técnico italiano Fabio Cannavaro sabe de la importancia del cotejo ante Cristiano Ronaldo y compañía, y por eso mandará al campo a su mejor oncena para tratar de buscar desde el pitazo inicial el primer triunfo de su equipo en el torneo. 

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Cristiano Ronaldo, capitán y emblema del equipo, fue también cuestionado por su baja actuación e incluso se armó una polémica entre aficionados y periodistas por una supuesta mala relación dentro y fuera del campo del ‘Bicho’ con algunos de sus compañeros, entre ellos Bruno Fernandes y Joao Neves. 

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  • ¿Cómo llega Portugal al partido?

La selección de Portugal llega al encuentro con la obligación de ganar ya que en el debut en el Mundial 2026 empató 1-1 ante Congo. El cuadro luso fue objeto de duras críticas por no haber podido superar al conjunto africano, inferior en el papel, pero rebelde y corajudo dentro del terreno de juego. 

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  • Horarios del partido Portugal vs Uzbekistán en el mundo

Perú: 12:00 PM

Colombia: 12:00 PM

Ecuador: 12:00 PM

Argentina: 2:00 PM

Uruguay: 2:00 PM

Brasil: 2:00 PM

Paraguay: 2:00 PM

Chile: 1:00 PM

Venezuela: 1:00 PM

Bolivia: 1:00 PM

México: 11:00 AM

Estados Unidos: 1:00 PM (GMT-4), 12:00 PM (GMT-5), 11:00 AM (GMT-6), 10:00 AM (GMT-7) y 9:00 AM (GMT-8).

España: 7:00 PM 

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  • En países como Argentina, Colombia, Chile y Venezuela podrás verlo a través de DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+ . En México lo televisan a través de Azteca 7 y ViX.
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Todas las incidencias minuto a minuto de este partido podrás seguirlas en esta nota de El Comercio.

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El encuentro se jugará este martes 23 de junio, a las 12 p.m. (hora peruana), en el estadio de Houston. La transmisión estará a cargo de D Sports y DGO.

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La selección de Portugal enfrenta este martes 23 de junio a su similar de Uzbekistán, en el encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026. Todas las incidencias de este partido puedes encontrarlas aquí en El Comercio. 

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