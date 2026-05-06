Mirassol vs. Liga de Quito se enfrentan en un duelo clave por la fecha 4 del Grupo G de la Copa Libertadores 2026. El equipo colombiano buscará hacerse fuerte en el Romelio Martínez y lograr su primera victoria en el certamen.

Los de Barranquilla afronta un compromiso decisivo ante Cerro Porteño, ya que solo suma un punto en la tabla y se ubica en la última posición. Una derrota prácticamente lo catapultaría a la eliminación de toda competencia internacional.

Por su parte, el ‘Ciclón’ tiene una gran oportunidad para arrebatarle el segundo puesto a Sporting Cristal y estar en posición de clasificación a octavos de final.

¿A qué hora juegan Mirassol vs. Liga de Quito?

El partido de Mirassol vs. Liga de Quito se disputará este jueves 7 de mayo de 2026 en el estadio José Maria de Campos Maia.

Hora en Ecuador: 5:00 p.m.

En Brasil, Argentina y Chile el duelo comienza a las 7:00 p.m.

Mirassol vs LDU de Quito (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP) / RODRIGO BUENDIA

¿Qué canal transmite Mirassol vs. Liga de Quito?

El partido de Mirassol vs. Liga de Quito será transmitido en Ecuador por:

Disney Plus

Este canal tiene los derechos de varios partidos de la Copa Libertadores en la región.

¿Dónde ver Junior vs. Cerro Porteño online?

Si quieres verlo por internet, tienes esta opción:

Disney Plus (streaming oficial)

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