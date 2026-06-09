Resumen

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Miroslav Klose es el actual entrenador del FC Núremberg. (Foto: FC Núremberg)
Miroslav Klose es el actual entrenador del FC Núremberg. (Foto: FC Núremberg)
Por Redacción EC

El fútbol internacional celebra este 9 de junio el cumpleaños número 48 de Miroslav Klose, una de las figuras más importantes en la historia de Alemania y dueño de un récord que permanece intacto: ser el máximo goleador de todos los tiempos en las Copas del Mundo.

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