El fútbol internacional celebra este 9 de junio el cumpleaños número 48 de Miroslav Klose, una de las figuras más importantes en la historia de Alemania y dueño de un récord que permanece intacto: ser el máximo goleador de todos los tiempos en las Copas del Mundo.

Considerado uno de los mejores delanteros alemanes de todos los tiempos, Klose dejó una huella imborrable en el fútbol gracias a su capacidad goleadora, disciplina táctica y protagonismo en los escenarios más importantes del deporte.

Nacido en Opole, Polonia, el 9 de junio de 1978, Miroslav Klose desarrolló gran parte de su carrera profesional en Alemania. Destacó en clubes como el Kaiserslautern, Werder Bremen y Bayern Múnich, donde consolidó su reputación como uno de los atacantes más efectivos del continente.

Posteriormente, también defendió los colores de la Lazio en Italia, equipo con el que prolongó una exitosa carrera antes de retirarse de la actividad profesional.

A lo largo de los años, Klose se ganó el reconocimiento por su juego aéreo, inteligencia para ubicarse en el área y una notable capacidad para aparecer en los momentos decisivos.

Miroslav Klose, máximo goleador de la historia de los campeonatos del mundo, anunció el fin de su carrera futbolística. (Foto: Getty Images)

Miroslav Klose en los Mundiales

Si hay un escenario donde Miroslav Klose alcanzó la inmortalidad deportiva fue en la Copa del Mundo. El delantero alemán participó en cuatro ediciones consecutivas: Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Durante esos torneos anotó un total de 16 goles, cifra que le permitió superar el récord de 15 tantos que había establecido el brasileño Ronaldo Nazário.

¡Hoy cumple el máximo goleador en la historia de los Mundiales!



Miroslav Klose sopla su vela número 48. Campeón del Mundo con Alemania en 2014 y considerado uno de los mejores delanteros de su país. pic.twitter.com/hNrXzVMgmf — Panenka (@RevistaPanenka) June 9, 2026

Su mejor actuación individual llegó en el Mundial de 2002, cuando marcó cinco goles y ayudó a Alemania a alcanzar la final del certamen. Sin embargo, el momento más recordado de su carrera mundialista ocurrió en Brasil 2014, cuando se convirtió en el máximo goleador histórico del torneo y posteriormente levantó el trofeo de campeón con la selección alemana.