Gordi:

Déjame explicarte, por favor. La verdad, la verdad, yo no quería pero no acompañar a los muchachos, esta noche, sería hacerles un desaire. Ya compraron las entradas, que no estaban nada baratas. Va todo el personal de la oficina. Es un partido importante, ¿sabes? Yo no tenía la menor idea de que hace 38 años el Flamengo no levanta esta copa. Jugaba Zico la última vez que la ganaron. ¿Te acuerdas que tu viejo nos decía que a ese talento nunca se lo valoró como merecía? ¿Que era casi tan bueno como Maradona? Mira cuánto tiempo ha pasado, y ahora aquí, en Lima, los cariocas quieren cortar la mala racha.

►River Plate vs. Flamengo EN VIVO ONLINE vía Fox Sports por la final de la Copa Libertadores 2019

►River Plate vs. Flamengo: este es el anillo que lucirá el mejor jugador de la final de la Copa Libertadores 2019 en Lima

►‘Gabigol’ y Bruno Henrique: la dupla que hace soñar al Flamengo y tiene mejores números que Messi y Suárez

Juegan contra River, nada menos. Es el vigente campeón del torneo. Dicen los chicos que va a ser un juego bravo y difícil de pronosticar. Flamengo tiene un equipazo. Sobre todo, en ataque, con ese ‘Gabigol’ que sustituyó a Paolo en el plantel. Las emboca todas. River debe cuidarse de él y de las zancadas electrizantes de Bruno Henrique. El técnico es un portugués, Jorge Jesús, y le tiene mucho camote a la ‘Culebra’ Carrillo. Lo conoce de Portugal, lo entrenó también en Arabia. Es raro que no haya querido llevárselo a Río. El caso, Gordi, es que Flamengo quiere volver a reinar en América y, para eso, debe ganar hoy en el estadio de la ‘U’. Han venido miles de ‘torcedores’. La ansiedad es enorme y están ilusionados. Con decirte que Galvao Bueno, un prestigioso relator, hincha confeso de Flamengo, no va a poder narrar la final que siempre soñó porque se descompuso llegando a Lima. Terminó en la clínica. Felizmente, ya está recuperado.

En cuanto a los riverplatenses, tú sabes cómo son los argentinos, viven las cosas con desbordante intensidad. Pasión le dicen, pero a mí no me gusta esa palabra, ya que etimológicamente significa “sufrimiento”, y ellos parecen disfrutar de todo, especialmente del fútbol. Me cuenta ‘El Flaco’ Menezuna, un pelotero que sabe, que desde que llegó ‘El Muñeco’ funcionan con la sincronía de un relojito suizo. ‘El Muñeco’ es Gallardo, su director técnico, aunque también por sus dotes estratégicas lo bautizaron como ‘Napoleón’. Hay rumores que lo ubican como el sucesor de Valverde en el Barcelona. Tiene experiencia ganadora y con su plantel ha obtenido varios títulos. No sé si este Flamengo pueda sostener la intensidad que propone River. Por ahí está la clave. Al menos, eso comentan los conocedores.

Así se ve el estadio Monumental a un día de la final de la Copa Libertadores | Daniel Apuy / GEC

Hay otros, los señores de la cábala, que están convencidos de que no es coincidencia que se juegue en el Monumental (así se llama también el estadio de River en Argentina), y que tampoco es casual que la camiseta de los millonarios y la de la selección peruana tengan diseños similares. En fin, son solo supersticiones. Lo cierto es que a River lo avala su funcionamiento. Ha ganado mucho últimamente.

Los muchachos sienten que será un partidazo. Juegan los mejores representantes actuales del fútbol argentino y del brasileño en un encuentro definitivo. Ojalá que sea cierto, Gordi querida, porque, como te decía al principio, yo no tenía la menor intención de ir al estadio. Me sorprendieron con la entrada. De otra forma, jamás y por ningún motivo, yo me perdería el cumpleaños de tu mamá.

►River Plate vs. Flamengo: Estas son las medallas que se entregarán después de la final de la Copa Libertadores 2019

►Copa Libertadores: ¿Qué sucedió el año en que Flamengo ganó su único título del torneo continental?

►Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol: “Yo propuse que el Mundial Sub 17 sea en el Perú”