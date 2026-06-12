Resumen

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El VAR corrige al árbitro por identidad equivocada y marca un precedente en el Mundial. Foto: captura de video/X
El VAR corrige al árbitro por identidad equivocada y marca un precedente en el Mundial. Foto: captura de video/X
Por Redacción EC

El Mundial 2026 fue escenario de un hecho inédito en la historia del arbitraje moderno. Durante el partido Estados Unidos vs. Paraguay, el VAR intervino por primera vez para aplicar la regla conocida como “Mistaken Identity” o “Identidad equivocada”, una innovación que permite corregir sanciones disciplinarias cuando el árbitro amonesta al futbolista incorrecto. La acción marcó un precedente en el uso de la tecnología dentro de la Copa del Mundo y abrió una nueva etapa en la evolución del arbitraje internacional.

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