El Mundial 2026 fue escenario de un hecho inédito en la historia del arbitraje moderno. Durante el partido Estados Unidos vs. Paraguay, el VAR intervino por primera vez para aplicar la regla conocida como “Mistaken Identity” o “Identidad equivocada”, una innovación que permite corregir sanciones disciplinarias cuando el árbitro amonesta al futbolista incorrecto. La acción marcó un precedente en el uso de la tecnología dentro de la Copa del Mundo y abrió una nueva etapa en la evolución del arbitraje internacional.

La norma de “Mistaken Identity” fue incorporada para corregir errores de identificación cometidos por los árbitros durante el desarrollo de los partidos. Hasta ahora, el VAR intervenía principalmente en acciones relacionadas con goles, penales, tarjetas rojas directas o confusión de identidad en expulsiones. Sin embargo, esta nueva disposición amplía su alcance y permite revisar determinadas amonestaciones cuando se demuestra que la sanción fue aplicada al jugador equivocado.

La nueva regla "Mistaken Identity" debutó en el Mundial 2026 durante el Estados Unidos vs Paraguay. Foto: Captura de video/X

La primera aplicación ocurrió en el Estados Unidos vs Paraguay

El hecho se produjo durante el encuentro entre Estados Unidos y Paraguay, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026.

Inicialmente, el árbitro mostró una tarjeta amarilla al defensor estadounidense Tim Ream tras una jugada cerca del área. Sin embargo, tras la revisión de las imágenes, el VAR detectó que el futbolista sancionado no era el responsable de la acción.

Luego de analizar la secuencia, se determinó que el atacante paraguayo Miguel Almirón había simulado una falta en el área rival. Tras ello, la amonestación fue retirada al norteamericano y transferida al paraguayo, quien finalmente recibió la tarjeta amarilla por simulación.

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