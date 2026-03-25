Por Redacción EC

El reencuentro entre Luka Modrić y Casemiro en Estados Unidos desató la nostalgia entre los aficionados del Real Madrid. Ambos futbolistas, pilares de una de las mejores etapas del club blanco, se fundieron en un abrazo que rápidamente se volvió viral.

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