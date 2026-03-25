El reencuentro entre Luka Modrić y Casemiro en Estados Unidos desató la nostalgia entre los aficionados del Real Madrid. Ambos futbolistas, pilares de una de las mejores etapas del club blanco, se fundieron en un abrazo que rápidamente se volvió viral.

La relación entre el croata y el brasileño trasciende lo deportivo. Durante años formaron, junto a Toni Kroos, un mediocampo histórico que conquistó múltiples títulos, incluyendo varias Champions League, consolidándose como una de las mejores sociedades del fútbol moderno.

En este nuevo encuentro, además de recordar anécdotas y compartir momentos, ambos dejaron una promesa que ilusiona a los hinchas: volver a coincidir, ya sea dentro o fuera del campo. El gesto refuerza el vínculo que mantienen pese al paso del tiempo y los distintos caminos en sus carreras.

El madridismo reaccionó con emoción ante las imágenes, destacando la hermandad entre dos ídolos que marcaron una era dorada. Más allá de los títulos, su amistad sigue siendo un símbolo del legado que dejaron en el club blanco.