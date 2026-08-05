La llegada de Mohamed Salah a Turquía generó una auténtica revolución. El delantero egipcio aterrizó este miércoles para completar los últimos detalles de su incorporación al Trabzonspor y fue recibido por miles de aficionados que colmaron el aeropuerto para darle una bienvenida histórica.

Desde su llegada al aeropuerto, Salah fue ovacionado por cientos de seguidores que esperaban durante horas la aparición del futbolista.

El atacante saludó a los hinchas, firmó autógrafos y hasta se unió a uno de los cánticos tradicionales de la hinchada, en un ambiente de fiesta que reflejó la enorme expectativa por su fichaje.

El impresionante recibimiento a Mohamed Salah en Turquía antes de firmar con Trabzonspor. Foto: @AtaqueFutbolero

Para la dirigencia del Trabzonspor, se trata de la incorporación más importante en la historia del club.

El mensaje de Salah antes de aterrizar en Turquía

Antes de emprender el viaje, el egipcio envió un mensaje a los aficionados a través de un video difundido por el club: “¿Trabzon, estás listo? Te escucho. Nos vemos muy pronto”.

Luego cerró con una frase que identifica a la hinchada del equipo turco: “Para nosotros, todo es Trabzon”.

El presidente del club celebra un fichaje histórico

El presidente del Trabzonspor, Ertugrul Dogan, destacó la magnitud de la contratación y aseguró que la llegada del egipcio marcará un antes y un después para la institución.

“Es una estrella mundial. Necesitábamos un jugador de su calibre. Creo que este será un gran fichaje. Que sea muy beneficioso para nuestro club y para nuestra afición”, dijo

Tras aterrizar en Estambul, Salah viajó a la ciudad de Trabzon para superar los exámenes médicos y firmar el contrato que lo vinculará con el club.

🇹🇷🤯 EL RECIBIMIENTO A MO SALAH EN TRABSZONSPOR. pic.twitter.com/NS3BhjfyMO https://t.co/2Uft5jmwQr — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 5, 2026

Aunque la institución no confirmó oficialmente las cifras de la operación, medios turcos señalan que el acuerdo será por dos temporadas y que el delantero percibirá un salario cercano a 17 millones de euros por año, lo que convertiría la operación en la inversión más importante de la historia del Trabzonspor.

El atacante inicia este desafío después de una etapa inolvidable en Liverpool, donde disputó 442 partidos, marcó 257 goles y conquistó múltiples títulos, entre ellos dos Premier League, una Champions League, una FA Cup, dos Copas de la Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

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