El impresionante recibimiento a Mohamed Salah en Turquía antes de firmar con Trabzonspor. Foto: Wikipedia/ @AtaqueFutbolero
El impresionante recibimiento a Mohamed Salah en Turquía antes de firmar con Trabzonspor. Foto: Wikipedia/ @AtaqueFutbolero
Por Redacción EC

La llegada de Mohamed Salah a Turquía generó una auténtica revolución. El delantero egipcio aterrizó este miércoles para completar los últimos detalles de su incorporación al Trabzonspor y fue recibido por miles de aficionados que colmaron el aeropuerto para darle una bienvenida histórica.

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