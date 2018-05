La estrella del Liverpool, Mohamed Salah, conversó con los medios durante la entrega de premio a los mejores futbolistas de la temporada. El egipcio habló sobre su estancia en el cuadro inglés y también sobre la próxima final de Champions League.

“Estoy muy feliz aquí, estoy muy feliz y todo está bien. Tenemos dos partidos, empezando por el del domingo. Es un partido muy importante, y luego viene la final de la Champions League” afirmó el ex Roma.

Resaltó además la gran campaña disputada por el Liverpool: “Por supuesto que tengo ambiciones para el futuro con el Liverpool. Como pueden ver, tuvimos una gran temporada y ahora estamos en la final de la Champions League. Todos estamos emocionados. En el camino a la final vencimos a algunos de los mejores equipos como el City o la Roma", declaró.

"No he marcado en los dos últimos partidos de la Premier League, pero estoy bien. Si no marcó en dos encuentros, no es el fin del mundo, es algo normal”, haciendo referencia a su sequía de goles en los últimos encuentros.

Mohamed Salah llegó la actual temporada al Liverpool, en donde logró convertir en la temporada 43 goles en 49 encuentros disputados. Su club anterior fue la Roma de Italia.