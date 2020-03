Para nadie es un secreto que Mohamed Salah es en la actualidad uno de los mejores jugadores del mundo. Su gran nivel en el Liverpool lo catapultó incluso a pelear un Balón de Oro con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Por ello, su presencia con su selección de Egipto es siempre un hecho, aunque ahora esta podría jugarle una mala pasada a los ‘Reds’.

¿A qué se debe esto? Pues resulta que Egipto disputará la Copa África a inicios del 2021, así como también los Juegos Olímpicos de Tokio antes del verano. Previsiblemente, Salah formará parte de ambas expediciones, lo que hace presumir que el Liverpool tendrá que arreglárselas para estar casi cuatro meses sin una de sus estrellas.

Según algunos pronósticos, la ausencia de Salah con el Liverpool se daría en un periodo importante para los de Anfield, pues el delantero egipcio se perdería la segunda vuelta de las competiciones y el tramo final de la siguiente temporada. Un periodo en el que a los ‘Reds’ más les hará falta.

No obstante, como si no fuera ya suficiente, Mohamed Salah no sería el único jugador del Liverpool que se encuentra en esta encrucijada. Lo mismo ocurre con Sadio Mané (Senegal), Naby Keita (Guinea) y Joel Matip (Camerún), todos ellos piezas indiscutibles en el conjunto dirigido por Jurgen Klopp.

Ahora, a estas alturas cabe mencionar de que esto dependerá y mucho de si la crisis provocada por el coronavirus permite que se disputen tanto la Copa África como los Juegos Olímpicos en las nuevas fechas establecidas, pues ambos campeonatos se debían llevar a cabo este año.