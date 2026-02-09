Mohamed Salah llegaría al Al-Nassr para jugar con Cristiano Ronaldo

La reciente ausencia de Cristiano Ronaldo en los dos últimos partidos del Al-Nassr ha encendido rápidamente las especulaciones. Su decisión de no jugar coincide con la llegada de su excompañero del Real Madrid, Karim Benzema, al Al-Hilal dirigido por Simone Inzaghi, un movimiento que habría generado malestar en el portugués.

Ronaldo considera que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, organismo que administra a varios clubes de la Saudi Pro League –incluido el propio Al-Nassr–, maneja de manera desigual sus inversiones y fichajes. La contratación de Benzema por Al-Hilal, donde ya juegan figuras como Theo Hernández, Rúben Neves y Malcom, habría sido el punto que detonó su inconformidad.

Mientras se mantiene la incertidumbre sobre su regreso a las canchas, desde Inglaterra surge un posible escenario: la llegada de Mohamed Salah como reemplazo de Ronaldo. El atacante egipcio ha sido vinculado anteriormente al fútbol saudí y su nombre vuelve a aparecer en la agenda del club de Jorge Jesus.

🚨 The Saudi Pro League are prepared to allow 41-year old Portuguese striker Cristiano Ronaldo to leave Al Nassr this summer.



The plan would be to replace him with another global superstar — with Mohamed Salah the preferred target and Bruno Fernandes also viewed as a dream…

Según información publicada por The Mirror, Al-Nassr estaría dispuesto a triplicar el salario actual de Salah en el Liverpool, donde percibe cerca de 400.000 libras semanales, equivalentes a unos 24 millones de euros al año. El delantero ha retomado continuidad tras la Copa África y ha sido titular en los cinco partidos que ha disputado desde su retorno, dejando atrás su fricción con el técnico Arne Slot.

Pese a ello, su posible salida no parece sencilla. Además de su relevancia en el esquema del Liverpool, Salah tiene 33 años y un contrato vigente hasta junio de 2027, factores que podrían complicar cualquier negociación a corto plazo.

Sin embargo, su nombre continúa siendo uno de los grandes objetivos del fútbol saudí. La posibilidad de verlo en la Saudi Pro League vuelve a tomar fuerza en un mercado que no descarta hacer un esfuerzo histórico para cerrar uno de sus fichajes más deseados.