Morelia vs. Lobos BUAP EN VIVO: duelo de peruanos por el Clausura mexicano

Morelia vs. Lobos: con la necesidad imperiosa de ganar y sumar de a tres, Monarcas Morelia será anfitrión ante Lobos BUAP este viernes desde las 8:00 p.m. (EN VIVO ONLINE vía Televisa Deportes), por la jornada 11 de la Liga MX.

Morelia vive un presente complicado en la clasificación, pues se ubica en la antepenúltima casilla con apenas seis puntos. Dos más que los coleros Veracruz y Querétaro.

En tanto, Lobos también necesita sumar para no verse relegado en el pelotón de la parte baja en la tabla de posiciones. 'La Manada' décimo segundo con 13 unidades.

Horarios en el mundo

Perú: 10:00 p.m.

México: 9:00 p.m.

Colombia: 10:00 p.m.

Ecuador: 10:00 p.m.

Chile: 00:00 a.m.

Argentina: 00:00 a.m.

Brasil: 00:00 a.m.

España: 4:00 a.m.

Un triunfo lo llevaría a los 16 puntos que, hoy por hoy, le darían parcial cupo para las Liguillas finales.

Ambos equipos llegan a este duelo, luego de caer por la mínima diferencia. Monarcas ante Tijuana por la Copa MX, En el caso de Lobos BUAP fue ante León por el Torneo Clausura.

¿Cómo ver el Morelia vs. Lobos por Internet?

Para VER EN VIVO el Morelia - Lobos por Internet, debes ingresar a tu cuenta de Univisión Network y TDN Play, donde podrás disfrutar de este contenido exclusivo, además de una gran parrilla de programación deportiva, entre los que están incluidos los partidos de la Liga MX.

Morelia y Lobos solo se han enfrentado en 3 oportunidades. Dos triunfo favorecieron al cuadro amarillo, y el restante a equipo que suele jugar de blanco.

En Monarcas serían de la partida los peruanos Edison Flores y Ray Sandoval, mientras que Irven Avila esperaría su oportunidad en el banco de suplentes. En el caso de la vista, y tomando en cuenta a los últimos partido de 'La Manada', 'Beto' da Silva arrancaría en el once inicial.