Monterrey vs. Al Ahly EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de los cuartos de final del Mundial de Clubes este sábado 5 de febrero del 2022 desde las 11:30 a.m. (horario peruano) y 10:30 a.m. (horario mexicano) en el estadio Al Nahyan. Podrás seguir la transmisión por TNT Sports y live streaming en el minuto a minuto de El Comercio .

Los ‘Rayados’ vuelven a la competición de FIFA. Tras quedar terceros en 2012 y 2019, el equipo mexicano tiene el objetivo de mejorar esas participaciones y, de paso, intentar igualar lo que hizo su archirrival: Tigres UANL, clasificado a la final (perdió frente a Bayern Múnich).

Monterrey vs. Al Ahly: horario del partido

México – 10:30 a.m.

Perú – 11:30 a.m.

Colombia – 11:30 a.m.

Ecuador – 11:30 a.m.

Venezuela – 12:30 p.m.

Bolivia – 12:30 p.m.

Argentina – 1:30 p.m.

Chile – 1:30 p.m.

Paraguay – 1:30 p.m.

Uruguay – 1:30 p.m.

Brasil – 1:30 p.m.

España – 5:30 p.m.

La ‘Pandilla’ volverá a la actividad después de empatar sobre el final a Cruz Azul (2-2) en la jornada de la Liga MX antes de la pausa por el parón de selecciones. Mientras que el campeón de África vio acción en el certamen de Egipto e igualó el pasado fin de semana (1-1) con National Bank Egypt.

¿Dónde ver Monterrey vs. Al Ahly por el Mundial de Clubes?

TNT Sports es la señal habilitada para ver el partido del Mundial de Clubes que presentará a Monterrey sin el extremo colombiano Duván Vergara por lesión, ni el defensa César Montes por positivo de COVID-19.

Sí estarán los mexicanos Rogelio Funes Mori y Luis Romo, y los argentinos Esteban Andrada y Maxiliano Meza, que volvieron de los compromisos con sus respectivas selecciones en las Eliminatorias camino al Mundial Qatar 2022.

De su lado, Al Ahly la pasa mal porque cinco jugadores del plantel están con la selección de Egipto que jugará el domingo ante Senegal en la final de la Copa Africana de Naciones. Por si fuera poco, el entrenador Pitso Mosimane tiene coronavirus.

Monterrey vs. Al Ahly: alineaciones posibles

Monterrey: Esteban Andrada; Stefan Medina, Alex Grijalva, Héctor Moreno, Sebastián Vegas; Celso Ortiz, Luis Romo, Arturo González; Maximiliano Meza, Rogelio Funes Mori, Rodolfo Pizarro.

Esteban Andrada; Stefan Medina, Alex Grijalva, Héctor Moreno, Sebastián Vegas; Celso Ortiz, Luis Romo, Arturo González; Maximiliano Meza, Rogelio Funes Mori, Rodolfo Pizarro. Al Ahly: Ali Lofti; Mohamed Hany, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim, Ali Maaloul; Aliou Dieng, Ahmed Abdelkader, Luis Miquissone, Hussein El Shahat, Magdy Afsha; Ziad Tarek.

¿Dónde jugarán Monterrey vs. Al Ahly por el Mundial de Clubes?

