Monterrey vs. Cruz Azul EN VIVO Y EN DIRECTO vía Fox Sports 2: juegan por fecha 12 del Clausura de Liga MX

Monterrey vs. Cruz Azul, con Yoshimar Yotún, EN VIVO ONLINE se miden este sábado 30 de marzo por la duodécima jornada del Clausura de Liga MX. El partido se jugará en el Estadio BBVA Bancomer, desde las 10:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por la señal de Fox Sports 2.

Monterrey y Cruz Azul protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la jornada, en su lucha por alcanzar un cupo a la liguilla final por el título. Por ahora, ambas escuadras están en zona de clasificación, pero no pueden pestañear.

Monterrey vs. Cruz Azul: horarios del partido

México - 9:00 p.m.

Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Chile - 12:00 a.m. (domingo 31 de marzo)

Argentina - 12:00 a.m. (domingo 31 de marzo)

Uruguay - 12:00 a.m. (domingo 31 de marzo)

Paraguay - 12:00 a.m. (domingo 31 de marzo)

España - 12:00 a.m. (domingo 31 de marzo)

Cruz Azul irá en busca de un cuarto triunfo consecutivo cuando enfrente a Monterrey. Antes, la 'Máquina Cementera' hizo de Necaxa, Atlas y Pachuca sus víctimas, y ahora tiene 18 puntos en el séptimo puesto, a falta de seis fechas en el calendario regular.



Monterrey vs. Cruz Azul EN VIVO vía FOX Sports 2: en el Estadio Bancomer por la Liga MX | EN DIRECTO. (Foto: Twitter Cruz Azul)

"Sé que vamos a enfrentar a un equipo muy fuerte que está muy bien dirigido, que es muy fuerte de local y que está bien ubicado en la tabla, pero vamos a intentar ganar allá", dijo Pedro Caixinha, técnico de Cruz Azul, el jueves en una rueda de prensa.

Tras 11 fechas, los primeros cuatro lugares los ocupan León con 29 puntos, Tigres con 26, Monterrey con 22 y el América con 19. Los cuatro primeros puestos tienen la ventaja de cerrar en casa sus partidos de la liguilla.

Monterrey, que fue el último equipo en perder el invicto, ha lucido vulnerable en las últimas semanas y viene de perder de visita a Tijuana. Pero los 'Rayados no pierden' en casa ante Cruz Azul, desde el 4 de mayo del 2013, una racha de seis encuentros en Liga MX.

