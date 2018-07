Monterrey vs. León se miden este domingo 29 de julio por la segunda jornada del Apertura 2018 de Liga MX. El partido se jugará en el Estadio León desde las 8:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por Fox Sports e Imagen TV para territorio mexicano. El peruano Pedro Aquino podría hacer su segunda presentación.

El también volante de la selección peruana se estrenó el sábado reciente en la derrota (2-0) frente a Tigres en el Estadio Universitario. Aquino fue suplente e ingresó a los 59' en lugar de Leonel López.

A mitad de semana, León sumó otra derrota, esta vez, a manos de Mineros de Zacatepec por 4-3 en el marco de la Copa MX. La 'Fiera' deberá reponerse para no caer al fondo de la tabla de posiciones.

En conferencia de prensa previa, el delantero Claudio González de León, habló de sus chances de tener más minutos. "He tenido la fortuna de que me han dado la oportunidad, me ha tocado marcar, como delantero es muy importante, y aprovecharlo. Me ha tocado anotar, la mayoría han sido de cambio pero para eso trabajo, para cuando se den las oportunidades, responder", comentó.

Eso sí, el mexicano dejó en claro que el de la primera opción es el argentino Boselli. "Lo mío es aprender de Boselli, de todos los delanteros; lo que me destaca es la entrega en los partidos donde me mande, en la Sub 20, Segunda o aquí, siempre lucho con la mejor actitud", agregó.

En tanto que Monterrey quiere su segunda victoria consecutiva tras vencer a Pachuca en Hidalgo hace una semana. "Eso me ha gustado, los equipos dinámicos que son a ida y vuelta, jugadores que no son estáticos, que atacan en los espacios", señaló Diego Alonso, técnico de los 'Rayados', en la conferencia de prensa previa.