El empate sin goles entre Monterrey y Tigres, por la novena jornada del Apertura de Liga MX, estuvo cerca de romperse apenas a los tres minutos del primer tiempo. De hecho, hubo un gol de Florian Thauvin para los ‘Felinos’, pero el árbitro anuló todo por posición adelantada.

El conjunto universitario encontró una muy buena oportunidad para ponerse en ventaja. André-Pierre Gignac mandó un pase filtrado a su compatriota, que no lo pensó dos veces y definió de zurda, en primera. No obstante, Thauvin no pudo continuar con la celebración por su offside antes de rematar.

‘Rayados’ va por el triunfo

El presente de Monterrey en el torneo no es de los mejores, puesto que llevan cuatro partidos seguidos sin conocer la victoria. Durante el pasado fin de semana, cayeron en su visita al Atlas (2-1) y la última vez que celebraron un triunfo fue hace poco más de un mes: 3-1 en casa sobre Pachuca (14 de agosto).

Sin embargo, los dirigidos por Javier Aguirre llegan motivados al meterse a la final de la Concachampions 2021 tras golear 4-1 a Cruz Azul. Maxi Meza, Duván Vergara y Rogelio Funes Mori, en dos ocasiones, fueron los encargados de asegurar la categórica victoria en el Estadio Azteca. Fue la primera vez en la temporada que ganaron por tres goles de diferencia.