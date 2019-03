Monterrey vs. Tijuana EN VIVO ONLINE vía Fox Sports: juegan por fecha 11 del Clausura de Liga MX

Monterrey vs. Tijuana EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 11 del Clausura de Liga MX, este sábado 16 de marzo, desde las 10:06 p.m. (hora peruana) y 9:06 p.m. (hora local). La transmisión estará a cargo de Fox Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Monterrey y Tijuana cerrarán la jornada sabatina de la liga mexicana, que tendrá como plato fuerte el clásico entre América y Chivas. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Caliente.

El único tanto de Ariel Nahuelpán (74') le dio la victoria 1-0 al Tijuana, que clasificó a la se semifinales de la Copa MX del Clausura 2019. (Foto: AFP)

Monterrey vs. Tijuana: horarios del partido

Ecuador - 10:06 p.m.

Perú - 10:06 p.m.

Colombia - 10:06 p.m.

México - 9:06 p.m.

Bolivia - 11:06 p.m.

Chile - 12:06 a.m. (domingo 17 de marzo)

Argentina - 12:06 a.m. (domingo 17 de marzo)

Uruguay - 12:06 a.m. (domingo 17 de marzo)

Paraguay - 12:06 a.m. (domingo 17 de marzo)

España - 4:06 a.m. (domingo 17 de marzo)

Monterrey perdió 1-0 ante Atlanta United pero clasificó a las semifinales de la Concachampions 2019. (Video: Fox Sports - Foto: Rayados).

Monterrey llega motivado al duelo contra Tijuana, luego de sellar su pase a semifinales de la Concachampions. Los 'Rayados' perdieron 1-0 hace unos días ante Atlanta United, pero el 3-0 conseguido en la ida le alcanzó para su objetivo.

En lo que respecta a la liga, Monterrey es el único invicto del Clausura con seis victorias y cuatro empates, el más reciente en el clásico frente a Tigres. Por ahora, el elenco que dirige Diego Alonso está tercero con 22 puntos, uno menos que los líderes.

Monterrey vs. Atlanta United se enfrentaron por la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones Concacaf. Rayados perdió 1-0 pero clasificó a la semifinal porque en la ida ganó 3-0. (Foto: Rayados).

Tijuana también avanzó a semifinales, pero de la Copa MX, tras su triunfo ante Monarcas Morelia. Los 'Xolos' pelean por un cupo a la liguilla final por el título y, por ahora, están en esa zona: sextos con 16 unidades.