Monterrey vs. Toluca EN DIRECTO vía Televisa: duelo por la fecha 13° de la Liga MX de México | EN VIVO

Monterrey vs. Toluca EN VIVO EN DIRECTO | se enfrentan este domingo (12:00 pm. EN DIRECTO EN VIVO vía Televisa Deportes) por el Clausura Liga MX en el estadio Nemesio Díez, en Toluca de Lerdo.

Monterrey vs. Toluca miden fuerzas EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 7 de abril, en el estadio Nemesio Díez, en Toluca de Lerdo, por la décimo tercera fecha del Clausura 2019 Liga MX, desde las 12:00 p.m. (hora peruana).

Si quieren mantenerse vivos en su objetivo de meterse a la liguilla final de la Liga MX, los 'Diablos Rojos' del Toluca deben salir victoriosos ante los 'Rayados'.



La escuadra que entrena el argentino Ricardo La Volpe cayó la fecha pasada en casa del Pachuca por 3-2 y ahora ocupa la décimo tercera casilla con 14 unidades.



En tanto, Monterrey es tercero en la clasificación del Clausura Liga MX con 23 enteros, aunque arrastra una racha de 3 jornadas sin conocer de victorias.



El equipo que dirige el entrenador uruguayo Diego Alonso dejó pasar, la fecha anterior, una ventaja de 2-0 ante Cruz Azul y terminó igualando 2-2. Sin embargo, a mitad de semana aplastó 5-0 al Sporting KC en partido de ida de las semifinales de la Concachampions.

Televisa Deportes y Univisión TDN transmiten este partido en suelo mexicano. En Estados Unidos, vía Univisión Deportes. En Argentina por Canal de las Estrellas.



Toluca vs. Monterrey - horarios en el mundo

11:00 horas en México

12:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

13:00 horas en Venezuela, Bolivia

14:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

18:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania

20:00 horas en Catar y Arabia Saudita

01:00 horas del lunes en China

02:00 horas del lunes en Japón y Corea del Sur



Toluca vs. Monterrey - alineaciones probables

Toluca: A. Talavera, J. Maidana, F. Tobio, R. Salinas, S. García, P. Barrientos, R. Ruíz, A. Ríos, F. Mancuello, A. Medina, E. Gigliotti.



Monterrey: M. Barovero, L. Vangioni, S. Medina, C. Montes, C. Ortiz, R. Pizarro, E. Gutiérrez, D. Pabón, R. Funes Mori, A. Hurtado, C. Rodríguez.