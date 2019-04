Monterrey vs. Veracruz EN VIVO vía Sky HD EN DIRECTO por el Torneo Clausura de la Liga MX

Monterrey vs. Veracruz EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Monterrey vs. Veracruz este viernes 19 de abril, por la jornada 15 del Clausura 2019 Liga MX, en el estadio Luis de la Fuente, en Veracruz, desde las 9:00 p.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este choque será transmitido por señal de Sky HD en México y Centroamérica. En Estados Unidos vía Univisión Deportes. Streaming internacional por Bet365 y Blue To Go Video Everywhere.

La decimoquinta jornada de la Liga MX arrancará este viernes cuando el Monterrey, tercero de la clasificación, se medirá en casa del Veracruz, último lugar y ya descendido. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este choque.

Los Rayados del Monterrey, terceros en la clasificación con 26 puntos, afrontan este duelo con la mirada puesta en la primera final de Concachampions que deben afrontar el próximo martes en campo del Tigres UANL, su archirrival.

Ante esta situación, es probable que el entrenador del club albiazul, el uruguayo Diego Alonso, utilice algunas piezas de recambio para el duelo ante los 'Tiburones Rojos'.

Veracruz es el peor club de la temporada, manejando números terribles, lo que le costó de manera anticipada perder la categoría. Hasta el momento, el escualo no ha ganado ningún partido y la jornada anterior fue aplastado 9-2 por el Pachuca.

Este abultado resultado le costó el puesto al estratega uruguayo, Robert Dante Siboldi.

Monterrey vs. Veracruz - horarios en el mundo

21:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

22:00 horas en Venezuela, Bolivia

23:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

02:00 horas del sábado en España, Italia, Francia, Alemania

Monterrey vs. Veracruz - alineaciones probables

Monterrey: Marcelo Barovero, Nicolás Sánchez, Miguel Layún, John Medina, Celso Ortiz, Rodolfo Pizarro, Jesús Gallardo, Dorlan Pabón, Rogerio Funes Mori, Avilés Hurtado, Carlos Rodríguez.



Veracruz: Sebastián Jurado, Bryan Carrasco, Luis Caicedo, Diego Chávez, Edson García, Rodrigo López, Jesús Paganoni, Luis Noriega, Carlos Gutiérrez, Rodrigo Rodríguez, Ronaldo Prieto.