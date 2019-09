Morelia vs. Chivas: cómo y dónde ver EN VIVO ONLINE el partido por el Apertura de la Liga MX

El duelo Morelia vs Chivas abrirá este viernes 20 de septiembre la jornada 10 de la siempre disputada Liga MX. El partido está programado para las 21:00 horas (en Perú y México) y será transmitido en el país azteca a través de TUDN, Canal 5, Azteca Siete y Multimedios TV y EN VIVO ONLINE por Chivas TV y la aplicación móvil de TUDN para Android e iOS.

El Comercio te brindará desde su página web el minuto a minuto del Morelia vs. Chivas. Del mismo modo, te dará todos los detalles de la Liga MX con estadísticas, videos, polémicas, goles, horarios, canales de TV, fechas de otros países y cómo ver el partido de fútbol en vivo y en directo.

Morelia derrotó a Toluca con dos asistencias de Edison Flores por la novena jornada de la Liga MX | VIDEO. (Video: YouTube / Foto: Twitter)

Partido más que importante para las aspiraciones de la 'Monarquía' y el "Rebaño Sagrado". Ambos equipos tienen realidades distintas en el torneo Apertura de la Liga MX, sin embargo se encuentran separados solo por dos puntos. El equipo de Edison Flores se ubica en el octavo puesto con 13 unidades, mientras que Chivas se ubica en la casilla 12 con 11 puntos.

El presente de Morelia es el mejor pues, desde la llegada del director técnico argentino Pablo Guede, el cuadro de Morelos no conoce la derrota en los últimos cinco partidos disputados al acumular cuatro triunfos y un empate. Curiosamente es la misma cantidad de triunfos que consiguió el exdirector técnico Javier Torrente, en 15 partidos oficiales al mando de la ‘Monarquía’.

Sin duda alguna, el mensaje de Guede al equipo ha calado hondo y Morelia escaló posiciones en la Liga MX y se metió al pelotón de los ocho que clasificarán a la siguiente ronda. Mantenerse allí será complicado pues para el entrenador argentino, en el fútbol mexicano, no importa el presupuesto del equipo rival o la posición en la tabla.

“Se tiene que jugar con intensidad porque he confirmado que en la Liga MX cualquier rival puede ganar al que le pongan enfrente, sin importar el presupuesto o la clasificación de la tabla", manifestó el director técnico de Edison Flores en conferencia de prensa. Asimismo, aseguró que Chivas, uno de los equipos grandes de México, será un rival más que complicado.

AQUÍ, Morelia vs. Chivas: la 'Monarquía' recibe en su estadio a uno de los máximos campeones del fútbol mexicano. (Foto: AFP). AFP

“Chivas ha ido cambiando su forma de juego, ha encontrado orden sin perder verticalidad, algo que no se nota a simple vista, pero que nos ocupará en nuestro juego. Ahora sale con balón controlado desde atrás y con mucha gente al ataque, tienen clara una propuesta futbolística, así que se nos va a indigestar", aseveró el estratega del Monarcas Morelia.

Por su parte, Chivas de Guadalajara llega entonado pues se reencontró con el triunfo en el clásico Tapatío al vencer al Atlas por 1-0. A pesar de la victoria, los rumores sobre la destitución del entrenador Tomás Boy empiezan a sonar fuerte, sin embargo el propio director técnico desmintió esto y aseguró solo estar “enfocado” en conseguir buenos resultados para el “Rebaño Sagrado”.

"En México así es, es algo de lo que no puedes escapar, me ha tocado en Morelia y en Atlas pero no me ocupo mucho de eso, mi manera de conducirme es estrictamente en lo futbolístico. Yo hablo cada semana con Amaury Vergara (presidente del Chivas) acerca de cómo está el equipo, de cómo lo veía, cómo está todo. Yo trabajé en los medios de comunicación y sé cómo se las gastan y sé que es asunto de ustedes (que haya rumores) no mío", fueron las palabras de Tomás Boy en conferencia de prensa.

Lo cierto es que Chivas de Guadalajara, a pesar de que se encuentra cerca de la zona de clasificación a las etapas finales, su juego no ha convencido a sus propios hinchas quienes no se cansan, fecha tras fecha, de pedir la salida del polémico entrenador mexicano. Chivas acumuló cinco partidos sin conocer la victoria y su propuesta futbolística es por momentos mediocre. La buena noticia para el “Rebaño Sagrado” es la recuperación del defensor Hiram Mier. El zaguero, que fue sometido a una operación en su rodilla izquierda tras lesionarse el pasado 21 de julio, apareció en ciudad deportiva Verde Valle y entrenó junto a sus compañeros.

Las posibles alineaciones del Morelia – Chivas:

Morelia: Sebastián Sosa; Sebastián Vegas, Gabriel Achillier, Efraín Velarde, ‘Shaggy’ Martínez; Aldo Rocha, Eduardo del Angel, ‘Quick’ Mendoza, Cándido Ramírez; Edison Flores y Fernando Aristeguieta.



Chivas: Raúl Gudiño; Antonio Briseño, Gilberto Sepúlveda, José Sánchez, Miguel Ponce; Jesús Molina, Dieter Villalpando, Alan Cervantes; Isaác Brizuela, Alexis Vega y Alan Pulido.



Morelia vs. Chivas: revisa los horarios del partido:

20:00 horas - Honduras, Puerto Rico

21:00 - México, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

22:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

23:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

03:00 horas - Reino Unido (del sábado 21 de septiembre)

04:00 horas - España, Italia, Francia, Alemania (del sábado 21 de septiembre)



Conoce más sobre el estadio Morelos, escenario del duelo entre Morelias y Chivas

El estadio Morelos ubicado en la ciudad de Morelia, estado de Michoacán, será el escenario del importante duelo entre Morelias y Chivas. El coloso fue inaugurado en 1989 y cuenta con una capacidad para 38 869 espectadores.