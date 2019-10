Morelia vs. Santos Laguna EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 15 del Torneo Apertura de Liga MX, este viernes 25 de octubre, desde las 7:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de TV Azteca, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, Blue To Go Video Everywhere y Sky HD. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con el peruano Edison Flores, Morelia buscará dar otro paso hacia la clasificación a la liguilla final por el título, objetivo del que está cerca el líder Santos Laguna. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Generalísimo José María Morelos y Pavón.

Morelia vs. Santos Laguna: chocan por el Apertura de Liga MX. (Foto: Monarcas Morelia)

El uruguayo Guillermo Almada y el hispano-argentino Pablo Guede, dos directores técnicos que han causado gratas impresiones en el fútbol mexicano, se enfrentarán desde el banquillo de Santos Laguna y Morelia.

Almada llegó al balompié azteca en el pasado torneo de Clausura para asumir como entrenador interino de los 'Guerreros' del Santos y en el actual los tiene como líderes con 26 puntos y muy cerca de lograr su pase a la liguilla con anticipación.

Por su lado, Guede asumió el mando de los 'Monarcas' del Morelia desde la séptima fecha de este Apertura 2019 y, con un repunte con cuatro victorias y un empate en siete juegos, la semana anterior los metió a zona de clasificación a la finales como octavos de la tabla con 19 unidades.

Conocido como el 'Pep uruguayo', Almada llegó a México después de ganar dos títulos en Sudamérica: el Torneo de Preparación 2012 con el River Plate de su país y el campeonato ecuatoriano en 2016 con el Barcelona.

Al arribar a México, Almada se presentó como un entrenador que gusta de "tener la responsabilidad del juego" y prometió que sus Santos serán "un equipo con intensidad, solidario, ofensivo y con apertura por las bandas".

En tanto, Guede llegó al balompié azteca con un palmarés más llamativo: la Supercopa argentina en 2016 con San Lorenzo y en Chile con Colo Colo se hizo de cuatro títulos: una Liga, una Copa y dos Supercopas.

En su presentación con los 'Monarcas', Guede se mostró como un entrenador pragmático. "No estoy casado con un solo sistema, no soy caprichoso de decir voy a buscar jugar de esta manera", apuntó y estableció un compromiso: "Este Morelia se caracterizará por buscar la victoria en cada partido".

Ambos entrenadores coincidieron que su compromiso del viernes será "muy complicado", y Almada en particular reconoció que con Guede "Morelia ha tenido una evolución muy importante" y advirtió que "nosotros vamos a tratar de imponer nuestro juego".

