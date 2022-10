Morena Beltrán , durante el último año, se ha convertido en una de las periodistas más destacadas en el ámbito deportivo; sus transmisiones en el campo, entrevistas y comentarios en la cadena internacional ESPN causan cada vez más interés entre los televidentes.

A partir del aumento de su popularidad, muchos no han dudado en vincularla sentimentalmente con personajes públicos; sin embargo, hace unos días se pudo confirmar quién es el dueño del corazón de la periodista de 23 años gracias a una publicación en las redes sociales.

En las últimas horas, a través de una entrevista en la radio Urbana Play, Beltrán pudo presentar públicamente a su pareja. Se trata de Tomás Mantia, jugador de 29 años que actualmente milita en el Flandria de la Primera Nacional (segunda división argentina).

En la amena entrevista, la pareja habló sobre el día a día, la convivencia y el inicio del amorío. “No nos acordamos el día que nos pusimos de novios, pero ponele un año y medio”, mencionó Morena.

Incluso se animaron a revelar algunos detalles de sus discusiones. “No resiste una serie en la noche y después enoja si la termino yo”, reclamó la periodista luego de mencionar que Mantia descansaba a las 11:00 pm.

Además, Beltrán también se pronunció sobre el manejo de su vida privada. “Prefiero mantener todo con bajo perfil, yo siempre fui muy de mi barrio y a los de mi barrio no les llama la atención verme, entonces no me persiguen con fotos ni nada. Tampoco es que no hago cosas para que no me vean. Hago mi vida tranquila y normal”, indicó.