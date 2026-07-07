La eliminación de Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 dejó una fuerte polémica. Luego de la remontada de Argentina por 3-2, el delantero Mostafa Ziko expresó su indignación por el arbitraje y lanzó duras críticas contra la FIFA, asegurando que el encuentro estuvo condicionado por las decisiones del juez.

Tras la eliminación, el futbolista egipcio sorprendió con un mensaje en el que puso en duda la transparencia del torneo. “Felicitaciones a Argentina por la Copa del Mundo. ¡Este torneo está amañado!”, manifestó.

Jugador de Egipto explota contra la FIFA tras la derrota ante Argentina. Foto: @AlertaNews24/X

Ziko apuntó directamente contra el árbitro francés François Letexier, a quien responsabilizó por varias decisiones durante el compromiso. “El árbitro no fue bueno, fue injusto. Su injusticia fue clara. Nos persiguió desde el principio. No quiere que ganemos. Un partido manipulado.”

El delantero consideró que las decisiones arbitrales perjudicaron a Egipto en un encuentro que terminó con la clasificación de la Albiceleste. “No fue nuestra culpa”, insistió el atacante egipcio.

Antes de finalizar sus declaraciones, Mostafa Ziko volvió a defender el desempeño de su selección y envió un mensaje a los aficionados egipcios. “Quería mucho alegrar a los aficionados, pero pido disculpas. No se pudo. No fue nuestra culpa. Ese árbitro... Parece que este partido fue manipulado. Estábamos ganando 2 a 0, y él viniendo en contra nuestra. Felicitaciones a Argentina por otra Copa del Mundo, por lo visto.”

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