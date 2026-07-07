Mostafa Ziko carga contra el árbitro y la FIFA luego de la eliminación de Egipto en el Mundial 2026. Foto: EFE/EPA/RONALD WITTEK
Mostafa Ziko carga contra el árbitro y la FIFA luego de la eliminación de Egipto en el Mundial 2026. Foto: EFE/EPA/RONALD WITTEK
Por Redacción EC

La eliminación de Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 dejó una fuerte polémica. Luego de la remontada de Argentina por 3-2, el delantero Mostafa Ziko expresó su indignación por el arbitraje y lanzó duras críticas contra la FIFA, asegurando que el encuentro estuvo condicionado por las decisiones del juez.

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