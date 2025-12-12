Motagua vs. Real España EN VIVO medirán fuerzas hoy, este sábado 13 de diciembre del 2024 por la fecha 2 del triangular final del Torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras, desde el Estadio Nacional Chelato Uclés. En Honduras, la transmisión del juego será por Deportes TVC. Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de TVC, y disfrutar del encuentro con previa suscripción. Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 20:00 (hora peruana) y 19:00 (hora centroamericana). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.