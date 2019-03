Mourinho dio su punto de vista acerca de la discusión entre Leo Messi y Sergio Ramos

El clásico entre Real Madrid y Barcelona ha estado en los ojos del mundo. Hasta Jose Mourinho opinó al respecto. Pero sobre todo de la bronca entre Lionel Messi y Sergio Ramos.

El portugués reconoció la superioridad del Barcelona, que venció 1-0 a Real Madrid y dio otro paso hacia el título de la liga. "Son mucho más sólidos que en otras temporadas, saben cómo defender y estar juntos y, aunque no juegan tan bonito como solían, están ganando partidos y eso es clave de cara a medirse a los grandes equipos en cuartos y semis de Champions League", dijo Jose Mourinho.

Messi inquietó el arco del Real Madrid con un disparo elevado. (Foto: EFE) (Foto: EFE)

En el juego, hubo un incidente protagonizado por Sergio Ramos, quien golpeó con la mano a Lionel Messi, en una de las acciones más polémica que se vio en el Santiago Bernabéu. "Creo que Ramos hizo esta acción para cambiar la temperatura del partido. Para crear otras sensaciones en la segunda parte", explicó el técnico.

Por otro lado, Jose Mourinho también se dio tiempo para hacer un análisis particular sobre Real Madrid. "No fue una actuación de un equipo feliz, de un equipo con gran autoestima. Fue una actuación suave. No creo que el Madrid haya jugado mal, pero necesita más. Cuando la temporada no empieza bien es difícil recuperarse. Comenzaron con un entrenador, luego vino Solari. En su defensa hay que decir ha tenido el valor de tomar ciertas decisiones", indicó.

A nivel individual, Jose Mourinho no se ahorró los elogios para Ivan Rakitic, autor del único gol del choque. "Es uno de los jugadores más infravalorados del mundo, fantástico en todos los niveles, defiende, compensa el flanco de Messi, corre y lo hace sencillo con el balón en los pies", finalizó.