Mourinho elogió a Hazard: “¿Tiene el talento para jugar en el Real Madrid? Lo tiene”

Eden Hazard tiene el talento y la personalidad necesarios para triunfar en el Real Madrid si decide dejar el Chelsea para jugar en el equipo español, dijo su ex entrenador, Jose Mourinho.

Eden Hazard, que quedará libre tras acabar contrato con el club londinense en junio de 2020, dijo el año pasado que su sueño es jugar con el 13 veces campeón europeo, y desde entonces los medios británicos han indicado que se han suspendido las conversaciones con el Chelsea sobre una extensión del contrato.

Eden Hazard fue dirigido por Jose Mourinho en el Chelsea. (Foto: AP)

El entrenador del Chelsea, Maurizio Sarri, dijo el mes pasado que el jugador de 28 años tiene libertad para abandonar el club de la Liga Premier si así lo deseaba.

"¿Tiene el talento para jugar en el Real Madrid? Lo tiene", dijo Jose Mourinho, quien dirigió a Hazard en el Chelsea desde 2013 hasta 2015, en declaraciones a la plataforma DAZN España.

"¿Tiene personalidad para vestir una camiseta súper pesada y para jugar frente a un tribunal como es el Santiago Bernabéu? Tiene personalidad, sí".

"Respecto a cuáles son las ambiciones de Eden... si jugar para el Chelsea toda su vida o jugar para un gigante como el Real Madrid, no lo puedo decir, porque no he hablado con él hace mucho", declaró.

Jose Mourinho, quien ha estado trabajando como presentador de programas de televisión y de fútbol desde que fue despedido como entrenador del Manchester United en diciembre, también dijo que quiere volver a entrenar antes del comienzo de la próxima temporada.

"En esta corta fase de mi vida, que espero que sea solo hasta junio, estoy más preocupado por lo que harían otros que por lo que yo haría", agregó.