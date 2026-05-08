Las negociaciones entre el entorno de José Mourinho y el Real Madrid ya están en marcha. Según reportes recientes, ambas partes han sostenido reuniones en las que se discuten aspectos clave como el presupuesto disponible y el proyecto deportivo que asumiría el entrenador luso en caso de concretarse su llegada.

Uno de los factores determinantes es la cláusula de salida que el técnico mantiene con el Benfica, la cual oscila entre los 3 y 6 millones de euros y puede ser ejecutada hasta finales de mayo de 2026, lo que facilitaría una operación rápida si se alcanza un acuerdo total.

En cuanto a sus condiciones, José Mourinho habría solicitado tener control total sobre el plantel, además de un contrato por dos temporadas. También habría planteado cambios importantes dentro del staff, incluyendo la posible salida del preparador físico Antonio Pintus.

El interés del club blanco responde al complicado contexto deportivo bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, quien asumió el cargo en enero de 2026 tras la salida de Xabi Alonso, sin lograr estabilizar el rendimiento del equipo en los principales torneos.