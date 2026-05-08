Por Redacción EC

Las negociaciones entre el entorno de José Mourinho y el Real Madrid ya están en marcha. Según reportes recientes, ambas partes han sostenido reuniones en las que se discuten aspectos clave como el presupuesto disponible y el proyecto deportivo que asumiría el entrenador luso en caso de concretarse su llegada.

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