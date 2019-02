Mourinho opinó acerca del pleito entre  Sarri y Kepa por la final de la Carabao Cup

Jose Mourinho no fue ajeno al papelón que protagonizaron Maurizio Sarri y Kepa, en el duelo entre Chelsea y Manchester City por la final de la Carabao Cup.

El portero del Chelsea se negó a salir del campo cuando el entrenador ya tenía la sustitución preparada. La rebeldía de Kepa originó la furia de Maurizio Sarri y el desconcierto de Willy Caballero, el guardameta suplente.

La reacción de Maurizio Sarri ante la negativa de Kepa. (Foto: AP)

La situación fue analizada al detalle por Jose Mourinho, quien explicó que antes que nada sintió pena por todos los involucrados en tamaño escándalo que dio la vuelta al mundo en menos de 24 horas.

"Por suerte nunca me ha ocurrido una situación así. Por un lado, el portero quiere mostrar su confianza, quiere mostrar su personalidad y me gusta", precisó el portugués para la cadena DAZN.

"Lo que no me gusta es que deje al entrenador y a todo el personal en una situación de fragilidad. Además, Caballero se quedó en una situación complicada. Me entristece mucho, es muy complicado", sentenció

Al final, Kepa logró mantenerse en la cancha de Wembley, pero poco o nada pudo hacer para darle el título a los 'blues'. A su vez, Maurizio Sarri quedó ofuscado por la negativa del joven golero español.