Por Redacción EC

José Mourinho se pronunció sobre la situación de Vinícius Jr en el Real Madrid y dejó una reflexión sobre las dificultades que afronta el delantero brasileño. En la conferencia de prensa previa al partido frente al Sevilla, el entrenador portugués aseguró que, si estuviera en el lugar del atacante, probablemente habría buscado salir de España durante el último mercado de fichajes.

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