José Mourinho se pronunció sobre la situación de Vinícius Jr en el Real Madrid y dejó una reflexión sobre las dificultades que afronta el delantero brasileño. En la conferencia de prensa previa al partido frente al Sevilla, el entrenador portugués aseguró que, si estuviera en el lugar del atacante, probablemente habría buscado salir de España durante el último mercado de fichajes.

“Si estuviese en su lugar, probablemente no estaría aquí. Este verano hubiera forzado una salida a una competición, a un país, a unos adversarios que me respetasen”, manifestó Mourinho, quien también destacó que el brasileño decidió continuar en el conjunto madridista por su vínculo con la institución y la ciudad.

🚨‼️ "Si yo estuviera en el lugar de VINICIUS, probablemente NO estaría aquí. En este verano hubiera FORZADO una salida a un país y un núcleo de estadios que LO RESPETEN" ❤️ "Por AMOR al club y a la ciudad ha RENOVADO" 🎙️ MOURINHO, en rueda de prensa, sobre VINICIUS https://t.co/R8auLgKQUx — Carrusel Deportivo (@carrusel) October 17, 2026

El técnico valoró la fortaleza mental del futbolista, quien ha estado en el centro de distintas polémicas durante la temporada. Para Mourinho, su capacidad para mantener una actitud positiva pese a las críticas es una muestra de carácter.

¿Por qué Mourinho cree que Vinícius pudo salir del Real Madrid?

Mourinho explicó que Vinícius tenía motivos para considerar una salida a una competición en la que sintiera mayor respeto. Sin embargo, resaltó que el delantero optó por continuar en el Real Madrid debido a su madridismo, su cariño por el club y su confianza en que la situación puede mejorar.

El entrenador también elogió la personalidad del brasileño y la relación que mantiene con él dentro del vestuario.

“Es un chico espectacular con quien es muy fácil tener una buena relación. Le doy un valor tremendo al hecho de que consiga vivir y sobrevivir con una sonrisa”, señaló el portugués, quien afirmó que conversa con el jugador de manera privada durante la temporada.

Mourinho añadió que Vinícius renovó su compromiso con la institución con la ilusión de seguir haciendo historia y conquistando títulos. También destacó su buena relación con sus compañeros y su influencia positiva en el grupo.

Mourinho se pronunció sobre la sanción de cuatro partidos a Vinícius

Otro de los asuntos abordados por Mourinho fue la sanción de cuatro partidos impuesta a Vinícius tras su expulsión en el encuentro frente al Villarreal.

El entrenador sorprendió al reconocer que esperaba un castigo mayor para el brasileño. “Estoy contento porque le iban a dar más”, comentó, en referencia a la decisión disciplinaria.

Debido a esta suspensión, el atacante se perderá varios compromisos del Real Madrid en LaLiga, incluido el clásico ante el Barcelona. La ausencia representa un desafío para el equipo, que deberá buscar alternativas ofensivas mientras cumple la sanción.