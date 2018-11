Mourinho vs. Guardiola EN VIVO Manchester City vs. Man. United: clásico de técnicos por la Premier League Manchester City vs. Manchester United (11:30 a.m. EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports) en el Etihad Stadium por la Premier League 2018-19

El clásico de la ciudad de Manchester acabó en una violenta pelea en los vestuarios. Tanto José Mourinho como Pep Guardiola protegieron a sus dirigidos. (Foto: AFP)