La tristeza por la muerte de Jesús de Miguel se trasladó hasta las puertas del estadio Heliodoro Rodríguez López. Los hinchas del CD Tenerife protagonizaron un emotivo homenaje espontáneo al delantero, fallecido este martes 3 de noviembre a los 30 años, y llenaron de flores uno de los accesos al recinto deportivo. La puerta 9 se convirtió en un punto de encuentro para quienes quisieron despedir al futbolista y expresar su cariño tras la trágica noticia.

Desde que se confirmó el fallecimiento del atacante, los aficionados comenzaron a acercarse al estadio para dejar ramos de flores, mensajes de condolencias y muestras de afecto. Las imágenes reflejaron el dolor de una hinchada que permaneció pendiente de la evolución del jugador desde el accidente ocurrido durante el encuentro ante el FC Andorra.

🖤 Aficionados del CD Tenerife llenan de flores la puerta 9 del Heliodoro Rodríguez López. 📹 @ainhoher https://t.co/gMLcDJDBmb — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 3, 2026

La puerta 9 del Heliodoro Rodríguez López fue el escenario elegido por los seguidores para rendirle tributo. Allí, entre flores y mensajes, los hinchas recordaron a De Miguel, quien había llegado al Tenerife en 2025 y fue parte del equipo que consiguió el ascenso a la Segunda División del fútbol español. Su aporte deportivo y su paso por la institución dejaron una huella entre los aficionados blanquiazules.

El homenaje también fue acompañado por una convocatoria de la Federación de Peñas del CD Tenerife, que pidió a los seguidores reunirse en ese mismo acceso del estadio para guardar un minuto de silencio a las 6 de la tarde horas de este martes (mediodía, hora peruana). La iniciativa buscó que la afición pudiera permanecer unida en medio del dolor por la pérdida del delantero.

Jesús de Miguel falleció en el Hospital de La Candelaria, donde permanecía ingresado después de sufrir un violento choque con el arquero Jesús Owono durante el partido frente al Andorra. El impacto provocó una emergencia médica en el campo y, pese a los esfuerzos del personal sanitario, el futbolista no logró recuperarse. La noticia conmocionó al fútbol español y generó numerosas muestras de solidaridad hacia su familia, compañeros y club.

Las flores depositadas en la puerta 9 se convirtieron así en el símbolo del cariño de una afición que no olvida a uno de los protagonistas de su reciente regreso al fútbol profesional. Un último adiós de los hinchas del Tenerife a Jesús de Miguel, cuyo recuerdo permanecerá ligado a la historia del club.

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