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Hinchas del CD Tenerife dejando ramos de flores y mensajes tras la muerte de Jesús de Miguel.
Hinchas del CD Tenerife dejando ramos de flores y mensajes tras la muerte de Jesús de Miguel.
Por Marco Quilca León

La tristeza por la muerte de Jesús de Miguel se trasladó hasta las puertas del estadio Heliodoro Rodríguez López. Los hinchas del CD Tenerife protagonizaron un emotivo homenaje espontáneo al delantero, fallecido este martes 3 de noviembre a los 30 años, y llenaron de flores uno de los accesos al recinto deportivo. La puerta 9 se convirtió en un punto de encuentro para quienes quisieron despedir al futbolista y expresar su cariño tras la trágica noticia.

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