Muerte de Jesús de Miguel: clubes e instituciones del fútbol mundial expresan sus condolencias. Foto: EFE
Muerte de Jesús de Miguel: clubes e instituciones del fútbol mundial expresan sus condolencias. Foto: EFE
Por Redacción EC

El fútbol español e internacional se unió al dolor del CD Tenerife y de la familia de Jesús de Miguel tras confirmarse el fallecimiento del delantero de 30 años. Clubes de distintas categorías, instituciones deportivas y personalidades del deporte utilizaron sus redes sociales para expresar sus condolencias y enviar mensajes de solidaridad a los seres queridos del futbolista.

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