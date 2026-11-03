El fútbol español e internacional se unió al dolor del CD Tenerife y de la familia de Jesús de Miguel tras confirmarse el fallecimiento del delantero de 30 años. Clubes de distintas categorías, instituciones deportivas y personalidades del deporte utilizaron sus redes sociales para expresar sus condolencias y enviar mensajes de solidaridad a los seres queridos del futbolista.

Entre las instituciones que se pronunciaron estuvieron el Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Bayern Múnich, además de organismos como la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), LaLiga y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

La noticia generó numerosas muestras de cariño hacia el atacante, quien falleció este martes 3 de noviembre, horas después del fuerte choque que protagonizó con el arquero Jesús Owono durante el encuentro entre Tenerife y Andorra.

Real Madrid y Barcelona expresaron sus condolencias por Jesús de Miguel

Uno de los mensajes destacados fue el del Real Madrid, que lamentó profundamente la muerte del futbolista y expresó su solidaridad con sus familiares, compañeros y el CD Tenerife.

“El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del C. D. Tenerife”, señaló la institución.

Asimismo, agregó: “El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a su club y a todos sus seres queridos”.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Jesús de Miguel. https://t.co/CauqWDHlTz — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 3, 2026

El FC Barcelona también se sumó a las muestras de pesar con un mensaje dirigido a los allegados del delantero.

“Desde el FC Barcelona lamentamos la trágica noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife. Todo nuestro apoyo y ánimo a su familia, amigos y seres queridos en estos momentos tan difíciles”, publicó el club azulgrana.

Desde el FC Barcelona lamentamos la trágica noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife. Todo nuestro apoyo y ánimo a su familia, amigos y seres queridos en estos momentos tan difíciles. — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 3, 2026

Atlético de Madrid y Bayern Múnich también despidieron al delantero

El Atlético de Madrid fue otra de las instituciones que expresó públicamente su tristeza por la pérdida del atacante.

“Desde el Atlético de Madrid nos unimos al dolor por el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda. Enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y a todos los miembros y aficionados del @CDTOficial. Descanse en paz”, indicó el conjunto rojiblanco.

Desde el Atlético de Madrid nos unimos al dolor por el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda. Enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y a todos los miembros y aficionados del @CDTOficial. Descanse en paz. — Atlético de Madrid (@Atleti) November 3, 2026

Desde Alemania, el Bayern Múnich también manifestó su pesar por la noticia.

“Con consternación ha recibido el FC Bayern la noticia de la muerte de Jesús de Miguel Alameda – el campeón alemán está de luto al lado de la familia, los allegados y toda la comunidad futbolística española”, expresó el club bávaro.

El FC Bayern lamenta profundamente la noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a la familia, los seres queridos y toda la comunidad del fútbol español en este momento tan difícil. — FC Bayern München Español (@FCBayernES) November 3, 2026

Arsenal le rindió homenaje durante un entrenamiento

Las muestras de solidaridad también llegaron desde Inglaterra. El Arsenal realizó un minuto de silencio durante uno de sus entrenamientos y colocó una fotografía de Jesús de Miguel en una pantalla gigante como homenaje al futbolista fallecido.

El gesto se sumó a las numerosas expresiones de respeto que recibió el delantero desde diferentes rincones del fútbol internacional.

Arsenal staff and players held a period of silence for spanish footballer Jesús de Miguel before their training session. https://t.co/W0YMStSZKV — ESPN FC (@ESPNFC) November 3, 2026

RFEF, LaLiga y otros clubes se sumaron a la despedida

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), LaLiga y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) también expresaron sus condolencias por el fallecimiento del jugador.

“El mundo del fútbol llora la pérdida de Jesús de Miguel”, resumió la RFEF en su comunicado.

Por su parte, el CD Tedeón de Navarrete compartió un mensaje en el que lamentó la tragedia:

“El mundo del fútbol llora tu terrible pérdida. Hoy, la tristeza invade el deporte que tanto amamos. Desde el CD Tedeón, trasladamos nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y seres queridos. Descansa en paz, Jesús de Miguel”.

El mundo del fútbol llora tu terrible pérdida. Hoy, la tristeza invade el deporte que tanto amamos. Desde el CD Tedeón, trasladamos nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y seres queridos. Descansa en paz, Jesús de Miguel. 🖤 https://t.co/sgPuMKwkv5 — CDTEDEON (@CDTEDEON) November 3, 2026

Uno de los mensajes más sentidos llegó desde el Unión Adarve, antiguo equipo del delantero madrileño, que recordó su paso por la institución.

“No tenemos palabras... Jesús, dejas un vacío enorme. Te vas antes de tiempo. Estamos rotos. Toda la fuerza y el cariño para su familia y amigos. Descansa en paz”.

No tenemos palabras… Jesús, dejas un vacío enorme. Te vas antes de tiempo. Estamos rotos. Toda la fuerza y el cariño para su familia y amigos. Descansa en paz 🖤 https://t.co/YhqVfL4Rhc — AD Unión Adarve (@UnionAdarve) November 3, 2026

De esta manera, clubes e instituciones de diferentes países se unieron al homenaje a Jesús de Miguel, en una jornada de luto para el fútbol tras una tragedia que ha generado conmoción y numerosas muestras de solidaridad.

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