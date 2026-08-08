Fallece Jorge Messi: últimas noticias
Finalmente, el viernes 7 de agosto de 2026 a las 22:00 horas, Jorge Horacio Messi falleció a los 68 años de edad en un sanatorio privado de Rosario, Argentina. La triste noticia golpeó de lleno al entorno de Lionel, quien se encontraba en Miami al momento del deceso. La pérdida generó un impacto inmediato y de profunda conmoción en todo el espectro del deporte global.
La gravedad de la situación médica repercutió directamente en el plano deportivo durante el desarrollo del Mundial 2026. Tras anotar su primer gol en el torneo frente a Argelia en el Arrowhead Stadium, Lionel Messi rompió en un desgarrador llanto sobre el terreno de juego. En la zona mixta posterior al partido, el capitán albiceleste confesó a la prensa que venía atravesando días sumamente duros y complicados fuera del ámbito futbolístico.
Durante los últimos años, la salud de Jorge comenzó a deteriorarse paulatinamente debido a una enfermedad prolongada, mantenida bajo un estricto hermetismo familiar. En junio de 2026, los Messi confirmaron mediante un comunicado oficial enviado a la cadena ESPN que se encontraba bajo riguroso seguimiento médico. La familia solicitó encarecidamente respeto a la privacidad mientras el empresario evolucionaba de forma compleja dentro de su cuadro clínico.
En las etapas maduras de la carrera del astro, Jorge continuó liderando las negociaciones más complejas del fútbol contemporáneo. Comandó la dolorosa salida de Lionel del FC Barcelona en 2021, coordinó su transferencia al Paris Saint-Germain y, finalmente, orquestó el histórico desembarco en el Inter Miami. Este último movimiento en Estados Unidos priorizó el bienestar y la tranquilidad familiar por encima de ofertas económicas superiores de otras ligas.
Sin embargo, la trayectoria como administrador también enfrentó serias turbulencias con la justicia española. En el año 2019, la Audiencia de Barcelona los condenó a ambos a 21 meses de prisión por fraude fiscal relacionado con la gestión de derechos de imagen entre 2007 y 2009. Jorge asumió públicamente la responsabilidad de los manejos administrativos, y las penas de prisión fueron eventualmente sustituidas por multas económicas millonarias.
Bajo su meticulosa gestión empresarial, Lionel Messi se consolidó durante dos décadas como uno de los atletas con mayores ingresos a nivel mundial según los ránkings de Forbes. Asimismo, expandió el patrimonio familiar hacia inversiones inmobiliarias y diversificación de patrocinios globales. En el año 2007, impulsó la creación de la Fundación Leo Messi, destinada a generar oportunidades en salud, educación y deporte para niños vulnerables.
A medida que Lionel ascendía hacia la élite mundial, Jorge se transformó formalmente en su representante legal, administrador y principal consejero estratégico. Diseñó una corporación familiar que pasó de gestionar viáticos infantiles a administrar una marca global millonaria. A pesar del volumen financiero que implicaba el éxito del "10", mantuvo un perfil extremadamente bajo y alejado de las cámaras de televisión.
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La adaptación inicial en Europa fracturó temporalmente la estructura del núcleo familiar en Rosario. Ante las dificultades para que todos se amoldaran a la vida española, Celia y los hermanos de Lionel regresaron a Argentina. Jorge tomó la decisión de quedarse completamente solo con el pequeño futbolista en Barcelona, actuando como su único soporte emocional, cocinero y guardián en los momentos de mayor incertidumbre.
En el año 2000, Jorge protagonizó un viaje definitivo al trasladar a Lionel a España para realizar pruebas en el FC Barcelona. Con una carpeta azul llena de recortes de prensa bajo el brazo, caminó incansablemente las calles de Cataluña buscando convencer a los directivos culés del potencial de su hijo. Esa perseverancia culminó en el recordado e informal contrato firmado en una servilleta de papel por Carles Rexach.
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La crisis médica y económica familiar se desató cuando a Lionel le diagnosticaron una deficiencia en la hormona de crecimiento. Con un tratamiento sumamente costoso que las mutuas y los clubes locales no lograban cubrir por completo debido a la inestabilidad de la economía argentina, Jorge se puso al frente de la situación. Fue entonces cuando tomó la determinación de buscar alternativas fuera de las fronteras de su país natal.
El destino de la familia cambió cuando el talento de su tercer hijo, Lionel, se hizo evidente en las canchas del club de barrio Grandoli y en las infantiles de Newell's. Jorge asumió un rol sumamente activo, manteniéndose firme al costado de los campos de juego del predio Malvinas. Él no solo actuaba como un padre orgulloso, sino que instintivamente empezó a estructurar la protección de la incipiente carrera de la joven promesa.
A nivel familiar, consolidó un matrimonio de 48 años junto a Celia María Cuccittini. Juntos establecieron su hogar en el modesto pasaje Lavalleja y criaron a sus cuatro hijos: Rodrigo, Matías, Lionel Andrés y María Sol. Desde el principio, la dinámica del hogar estuvo marcada por el sacrificio económico, combinando los ingresos de Jorge en la metalúrgica con los empleos a tiempo parcial de Celia en un taller de imanes y como limpiadora.
Posteriormente, Jorge se formó técnicamente como químico, lo que le permitió ingresar a trabajar en la renombrada planta siderúrgica Acindar en Villa Constitución durante la década de 1980. En dicha fábrica metalúrgica, escaló posiciones progresivamente gracias a su disciplina, llegando a desempeñarse como supervisor y gerente. Paralelamente, Jorge albergó sus propias aspiraciones futbolísticas como un correcto mediocampista en las divisiones inferiores de Newell's Old Boys, sueños que debió abandonar al cumplir con el servicio militar obligatorio.
La historia de Jorge Horacio Messi, nacido el 1 de enero de 1958 en Rosario, representa el motor silencioso detrás de la leyenda del fútbol mundial, Lionel Messi. Su vida comenzó lejos de los lujos y las portadas, arraigada en el esfuerzo diario de la clase trabajadora argentina. Como hijo de Eusebio Messi, aprendió desde joven el valor del trabajo manual, colaborando como albañil para edificar con sus propias manos la casa familiar en la zona sur de Rosario.
Las instituciones vinculadas a su vida expresaron de inmediato sus condolencias, destacando principalmente el club de sus amores, Newell's Old Boys, que emitió un comunicado despidiéndolo con profundo dolor. El mundo del fútbol despide a Jorge Messi no solo como un exitoso agente internacional, sino como el padre artífice que lo dejó absolutamente todo para forjar el camino del jugador más grande de la historia.