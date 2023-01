El último viernes Dani Alves fue enviado a prisión tras ser denunciado por una mujer de una presunta agresión sexual cometida en una discoteca de Barcelona a finales de diciembre del año pasado.

“La magistrada ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza por una causa abierta por delito de agresión sexual”, informó en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (noreste).

El futbolista brasileño, de esta manera, se encuentra privado de su libertad hasta que se realice el juicio respectivo por este caso que se ha convertido en una noticia mundial.

La esposa de Dani Alves, Joana Sanz, se mostró afectada por esta situación y “estalló” en redes sociales. “Pido por favor a los medios de comunicación que están por fuera de mi casa, que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido. He perdido los únicos dos pilares de mi vida, tengan un poco de empatía en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno”, publicó en las “historias” de Instagram.

Publicación de la esposa de Dani Alves en Instagram. / Captura de pantalla

Previamente, y en diálogo con “Antena 3″, Joana Sanz había dicho lo siguiente: “Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí; yo sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto. He visto muchas veces cómo mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia, no me quiero imaginar cuando yo no estoy”.

Despedido de Pumas UNAM

Debido a esta situación, Pumas UNAM anunció la rescisión de contrato de Dani Alves a la opinió pública.

“Con la información acontecida sobre el proceso legal que enfrenta el jugador Dani Alves y por el cual se encuentra detenido en España, hemos determinado comunicar que el Club universidad decidió rescindir con causa justificada el contrato laboral con el jugador Dani Alves a partir de este día”, explicó Leopoldo Silva, presidente del club, en una rueda de prensa programada.

“Con esta decisión el club reitera su compromiso de no tolerar actos de ningún integrante de nuestra institución, sea quien sea, que atenten contra el espíritu universitario y sus valores”, agregó.