Por Redacción EC

El mundo del fútbol y el entretenimiento se unieron en el nuevo tráiler de adidas para el Mundial 2026, protagonizado por Timothée Chalamet, Bad Bunny y Lionel Messi. La campaña apuesta por un formato cinematográfico que presenta una historia envolvente sobre la búsqueda de nuevas leyendas del deporte.

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