El mundo del fútbol y el entretenimiento se unieron en el nuevo tráiler de adidas para el Mundial 2026, protagonizado por Timothée Chalamet, Bad Bunny y Lionel Messi. La campaña apuesta por un formato cinematográfico que presenta una historia envolvente sobre la búsqueda de nuevas leyendas del deporte.

Timothée Chalamet, Bad Bunny and Messi star in the trailer for Adidas' upcoming World Cup campaign. pic.twitter.com/3CACEYJHMG — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 6, 2026

El adelanto comienza con Chalamet interpretando a un apasionado del fútbol que propone una misión: encontrar a un misterioso equipo invencible. En ese camino, aparece Bad Bunny conversando con Messi, dando inicio a una narrativa cargada de suspenso y referencias al mundo del balompié.

A lo largo del tráiler también se suman figuras históricas y actuales del fútbol como Zinedine Zidane, David Beckham, Jude Bellingham y Lamine Yamal, quienes forman parte de esta especie de “película” que mezcla generaciones y estilos en una misma historia.

La campaña, que lleva el lema de que “una leyenda nacerá”, busca emocionar a los fanáticos y posicionarse como uno de los grandes contenidos previos al Mundial 2026, demostrando cómo el fútbol trasciende el deporte para convertirse en un fenómeno cultural global.