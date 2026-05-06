El mundo del fútbol y el entretenimiento se unieron en el nuevo tráiler de adidas para el Mundial 2026, protagonizado por Timothée Chalamet, Bad Bunny y Lionel Messi. La campaña apuesta por un formato cinematográfico que presenta una historia envolvente sobre la búsqueda de nuevas leyendas del deporte.
El mundo del fútbol y el entretenimiento se unieron en el nuevo tráiler de adidas para el Mundial 2026, protagonizado por Timothée Chalamet, Bad Bunny y Lionel Messi. La campaña apuesta por un formato cinematográfico que presenta una historia envolvente sobre la búsqueda de nuevas leyendas del deporte.
El adelanto comienza con Chalamet interpretando a un apasionado del fútbol que propone una misión: encontrar a un misterioso equipo invencible. En ese camino, aparece Bad Bunny conversando con Messi, dando inicio a una narrativa cargada de suspenso y referencias al mundo del balompié.
A lo largo del tráiler también se suman figuras históricas y actuales del fútbol como Zinedine Zidane, David Beckham, Jude Bellingham y Lamine Yamal, quienes forman parte de esta especie de “película” que mezcla generaciones y estilos en una misma historia.
La campaña, que lleva el lema de que “una leyenda nacerá”, busca emocionar a los fanáticos y posicionarse como uno de los grandes contenidos previos al Mundial 2026, demostrando cómo el fútbol trasciende el deporte para convertirse en un fenómeno cultural global.