El Mundial 2026 marcará un antes y un después para el fútbol africano. Por primera vez en la historia, este continente contará con 10 selecciones en una Copa del Mundo, un hito impulsado por el nuevo formato de 48 equipos aprobado por la FIFA.

Hasta ahora, el máximo de representantes africanos en un Mundial había sido seis, como ocurrió en Sudáfrica 2010. En aquella edición, selecciones como Ghana lograron actuaciones destacadas, pero el continente aún estaba lejos de tener el peso que empieza a consolidar hoy.

Entre los países que dirán presente en la cita mundialista figuran potencias como Marruecos, Senegal, Nigeria y Egipto, junto a otras selecciones que han ganado protagonismo en los últimos años. Este incremento de participantes elevan el nivel competitivo en cada proceso clasificatorio.

El Congo celebra. Clasificó al Mundial 2026. (Foto: AP)

Africanos clasificados al Mundial 2026:

Marruecos

Senegal

Nigeria

Egipto

Argelia

Túnez

Camerún

Ghana

Costa de Marfil

RD Congo

El crecimiento africano no es casual. En Qatar 2022, Marruecos alcanzó las semifinales del torneo y se quedó con el cuarto lugar en la clasificación general. Precisamente, este es el mejor resultado histórico de un país africano en Copas del Mundo.

La ampliación del torneo abre una nueva etapa en el fútbol mundial, donde otros países africanos comienzan a ganar espacio. Para África, este récord de clasificados no solo es una cifra histórica, sino también una oportunidad para consolidar su crecimiento y demostrar que su talento puede competir de igual a igual con las grandes potencias del planeta.

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