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África hará historia en el Mundial 2026: tendrá 10 representantes por primera vez. (Foto: AP)
África hará historia en el Mundial 2026: tendrá 10 representantes por primera vez. (Foto: AP)
Por Redacción EC

El Mundial 2026 marcará un antes y un después para el fútbol africano. Por primera vez en la historia, este continente contará con 10 selecciones en una Copa del Mundo, un hito impulsado por el nuevo formato de 48 equipos aprobado por la FIFA.

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