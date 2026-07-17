00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Marco Quilca León

La confianza en la selección española llegó hasta uno de los edificios más emblemáticos de Barcelona. En la víspera de la final del Mundial 2026, la Torre Agbar -también conocida como Torre Glories- se iluminó con los colores de la bandera de España y proyectó un enorme mensaje: “Campeones”. La imagen recorrió las redes sociales en cuestión de minutos y desató un intenso debate entre los aficionados. Para muchos se trataba de un apoyo simbólico a la Roja; para otros, era una clara “mufa”, al dar por conquistado un título que todavía debía definirse en la cancha.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.