La confianza en la selección española llegó hasta uno de los edificios más emblemáticos de Barcelona. En la víspera de la final del Mundial 2026, la Torre Agbar -también conocida como Torre Glories- se iluminó con los colores de la bandera de España y proyectó un enorme mensaje: “Campeones”. La imagen recorrió las redes sociales en cuestión de minutos y desató un intenso debate entre los aficionados. Para muchos se trataba de un apoyo simbólico a la Roja; para otros, era una clara “mufa”, al dar por conquistado un título que todavía debía definirse en la cancha.
La confianza en la selección española llegó hasta uno de los edificios más emblemáticos de Barcelona. En la víspera de la final del Mundial 2026, la Torre Agbar -también conocida como Torre Glories- se iluminó con los colores de la bandera de España y proyectó un enorme mensaje: “Campeones”. La imagen recorrió las redes sociales en cuestión de minutos y desató un intenso debate entre los aficionados. Para muchos se trataba de un apoyo simbólico a la Roja; para otros, era una clara “mufa”, al dar por conquistado un título que todavía debía definirse en la cancha.
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Las fotografías y videos del edificio se viralizaron rápidamente. Mientras algunos celebraban la confianza depositada en la selección, otros recordaban la vieja superstición futbolera que considera de mala suerte festejar antes de tiempo. Comentarios como “Todavía falta jugar”, “No invoquen la mufa” o “Primero hay que ganar la final” inundaron las redes sociales, especialmente entre aficionados argentinos y uruguayos, donde ese tipo de cábalas forman parte del folclore del fútbol.
Sin embargo, horas después apareció una explicación que cambió el contexto de la polémica. El departamento de comunicación de la Torre Glories confirmó a la revista Panenka que la iluminación no respondía a una celebración anticipada, sino a “pruebas técnicas” realizadas antes del dispositivo especial preparado para la final del Mundial. “Las comprobaciones de las pruebas técnicas necesarias para validar el dispositivo especial previsto”, señalaron desde Barcelona, aclarando que la proyección con el mensaje “Campeones” formaba parte de esos ensayos y no de un festejo oficial.
Pese a la aclaración, la imagen ya había dado la vuelta al mundo y siguió alimentando todo tipo de interpretaciones. El episodio volvió a demostrar cómo, en tiempos de redes sociales, una fotografía puede instalar rápidamente un relato que luego resulta difícil de revertir. Aunque la explicación técnica despejó las dudas sobre la intención del montaje, muchos aficionados continuaron tomándolo con humor y mantuvieron viva la teoría de la “mufa”.
Más allá de la controversia, la Torre Agbar terminó convirtiéndose en uno de los escenarios más comentados de la previa de la final del Mundial 2026. Ahora será la selección española la encargada de demostrar en la cancha si aquella imagen fue apenas una prueba de iluminación o una curiosa premonición antes de la gran definición.
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SOBRE EL AUTOR
Periodista en Deporte Total de El Comercio desde 2018, el mismo año que Perú cumplió el sueño de volver a un Mundial. Siete años en el diario con coberturas de Eliminatorias, Copa América, Mundial, Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, en vivo y streaming. Ver más