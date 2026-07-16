España recibió una noticia que encendió las alarmas a pocos días de la final del Mundial 2026 frente a Argentina. Lamine Yamal no completó el entrenamiento junto al resto de sus compañeros y realizó trabajos diferenciados bajo la supervisión del cuerpo médico. La estrella de la ‘Roja’ fue visto con un vendaje en el muslo derecho y su estado físico se convirtió en el principal foco de atención en la concentración española.

Yamal llegó al torneo tras superar una lesión y ha disputado minutos en todos los partidos del Mundial, acumulando un importante desgaste físico. Durante la práctica en la ciudad deportiva del Red Bull de Nueva York, participó brevemente con el grupo, pero se apartó antes de los rondos para realizar ejercicios de estiramiento y trabajo individual sobre una colchoneta.

Desde la Federación Española transmiten tranquilidad y aseguran que el extremo estará disponible para disputar la final del domingo en Nueva Jersey. El cuerpo técnico, encabezado por Luis de la Fuente, optó por no exigir al futbolista para evitar cualquier riesgo de recaída. La intención es que llegue en plenitud física al partido.

Otro de los jugadores que trabajó al margen fue Pedro Porro, quien presenta una sobrecarga en los isquiotibiales. Sin embargo, la situación del lateral tampoco genera preocupación dentro del cuerpo técnico, que considera que ambos futbolistas podrán estar a disposición para enfrentar a la Albiceleste.

Por otro lado, Luis de la Fuente conversó con Yamal y Porro antes de enfocarse en el resto del grupo, convencido de que la prudencia será clave para contar con todas sus figuras en la final. España apuesta por todos sus jugadores para conquistar la segunda estrella de su historia.

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