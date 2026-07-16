La estrella de España trabajó al margen del grupo este jueves por precaución. Pedro Porro también entrenó de manera diferenciada. (Foto: AFP)
La estrella de España trabajó al margen del grupo este jueves por precaución. Pedro Porro también entrenó de manera diferenciada. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

España recibió una noticia que encendió las alarmas a pocos días de la final del Mundial 2026 frente a Argentina. Lamine Yamal no completó el entrenamiento junto al resto de sus compañeros y realizó trabajos diferenciados bajo la supervisión del cuerpo médico. La estrella de la ‘Roja’ fue visto con un vendaje en el muslo derecho y su estado físico se convirtió en el principal foco de atención en la concentración española.

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