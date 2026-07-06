Los hinchas que sigan el partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 a través de DSPORTS podrán personalizar su experiencia eligiendo la narración de su preferencia. La señal deportiva, que transmite todos los partidos del certamen, ofrece a los usuarios de DIRECTV y DGO la posibilidad de cambiar entre distintas opciones de relato y comentarios durante cada encuentro.

El compromiso entre Argentina y Egipto se disputará este martes desde las 11:00 horas (Perú) y será transmitido en exclusiva por DSPORTS.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Argentina vs Egipto el martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 desde el Estadio Atlanta.

¿Cómo cambiar el audio de narración en DIRECTV?

Quienes vean el partido desde una TV con el servicio de DIRECTV pueden modificar la narración siguiendo estos pasos:

Durante el partido, presiona el botón INFO del control remoto. Ingresa a la opción Audio/Video. Selecciona la opción de audio de tu preferencia.

Aunque el menú muestra las alternativas de idioma como español e inglés, el usuario podrá elegir entre diferentes equipos de narración de la región disponibles para la transmisión.

¿Cómo elegir otra narración en DGO?

Los usuarios que sigan el encuentro mediante la plataforma de streaming DGO también pueden cambiar el relato de forma sencilla:

Durante la transmisión, toca la pantalla. En la parte inferior derecha, selecciona el ícono de Audio. Escoge la opción de narración que prefieras.

Al igual que en DIRECTV, ambas alternativas pueden encontrarse en español, pero corresponden a distintos equipos de relato y comentarios.

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¿Qué narradores estarán disponibles en los partidos del Mundial?

DSPORTS ofrecerá distintas opciones de relato para algunos de los encuentros más destacados de los octavos de final. Dependiendo del partido, los usuarios de DIRECTV y DGO podrán elegir entre diferentes equipos de narradores y comentaristas de la región.

Para el duelo entre Argentina y Egipto, las opciones de audio disponibles serán:

Audio 1: Leandro Zapponi (Argentina), Sergio Goycochea (Argentina) y Martín Palermo (Argentina).

Audio 2: Sigfredo Gómez (Colombia) y Milena Gimón (Venezuela).

Además, la programación contempla las siguientes alternativas de narración para otros partidos de los octavos de final (VER LA IMAGEN):

¿Prefieres otro relator? Así puedes elegir el audio en DSPORTS para Argentina vs. Egipto. Foto: DSPORTS

Una experiencia personalizada para el Mundial

Además de ofrecer múltiples opciones de audio, DIRECTV y DGO cuentan con funciones diseñadas para enriquecer la experiencia de los aficionados durante la Copa Mundial.

Los usuarios tienen acceso a más de mil horas de producciones originales y herramientas como el mosaico multipantalla, que permite visualizar diferentes ángulos e imágenes durante un mismo partido.

Asimismo, la programación especial de DSPORTS incluye noticieros, programas de análisis y espacios de debate dedicados al Mundial, disponibles a través de DSPORTS, DSPORTS 2 y DSPORTS+.

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