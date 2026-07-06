Lionel Messi celebra al finalizar un partido del Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Cabo Verde en el estadio Hard Rock en Miami (Estados Unidos). Foto: EFE/ Alberto Estevez
Lionel Messi celebra al finalizar un partido del Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Cabo Verde en el estadio Hard Rock en Miami (Estados Unidos). Foto: EFE/ Alberto Estevez
Por Redacción EC

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