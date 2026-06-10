Centenares de personas brindaron un recibimiento digno de un campeón al árbitro Omar Arten, este miércoles en Mogadiscio (Somalia), después de que fuera rechazado por Estados Unidos para dirigir en el Mundial de fútbol que comienza el jueves.

Las dificultades vividas por Artan, elegido mejor árbitro africano el año pasado, han suscitado una ola de indignación en Somalia.

Por ello un centenar de personas se propuso homenajear al árbitro con un recibimiento más propio de los futbolistas en el aeródromo Adan Adde de la capital del país africano.

Después tuvo lugar un evento más multitudinario en su honor en un estadio de Mogadiscio, en el marco de un partido de la liga nacional entre los equipos Heegan y Dekedaha.

“Nunca olvidaré este momento”, agradeció el árbitro en un mensaje a los espectadores, que pronunció llevando una enseña nacional sobre los hombros.