Resumen

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El árbitro agradeció las muestras de apoyo recibidas en los últimos días tras conocerse la decisión de las autoridades migratorias estadounidenses. EFE/EPA/SAID YUSUF WARSAME
El árbitro agradeció las muestras de apoyo recibidas en los últimos días tras conocerse la decisión de las autoridades migratorias estadounidenses. EFE/EPA/SAID YUSUF WARSAME
/ SAID YUSUF WARSAME
Por Redacción EC

Centenares de personas brindaron un recibimiento digno de un campeón al árbitro Omar Arten, este miércoles en Mogadiscio (Somalia), después de que fuera rechazado por Estados Unidos para dirigir en el Mundial de fútbol que comienza el jueves.

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