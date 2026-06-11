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Cambio de último momento en Argentina: Senesi reemplaza a Balerdi para el Mundial 2026. (Foto: AFA)
Cambio de último momento en Argentina: Senesi reemplaza a Balerdi para el Mundial 2026. (Foto: AFA)
Por Redacción EC

La selección de Argentina realizó una modificación de último momento en su lista para el Mundial 2026. El defensor Marcos Senesi fue convocado por Lionel Scaloni para reemplazar a Leonardo Balerdi, quien quedó fuera del torneo tras sufrir una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha. La decisión fue confirmada oficialmente por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

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