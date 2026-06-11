La selección de Argentina realizó una modificación de último momento en su lista para el Mundial 2026. El defensor Marcos Senesi fue convocado por Lionel Scaloni para reemplazar a Leonardo Balerdi, quien quedó fuera del torneo tras sufrir una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha. La decisión fue confirmada oficialmente por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

A través de sus redes sociales, la AFA anunció la incorporación de Senesi al plantel que afrontará la Copa del Mundo. El zaguero se suma como una alternativa importante para reforzar una defensa que perdió una pieza de recambio a pocos días del debut.

La convocatoria responde al monitoreo permanente que realiza el cuerpo técnico argentino sobre el estado físico de sus futbolistas. Scaloni ha insistido en que las evaluaciones son constantes y que cualquier inconveniente puede generar cambios en la nómina.

#SelecciónMayor El defensor Marcos Senesi se suma a la convocatoria de futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/yL113my5SL — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 11, 2026

Senesi, de 29 años, llega al Mundial después de una destacada temporada en la liga inglesa. Su buen rendimiento en el Bournemouth le permitió dar un nuevo salto en su carrera tras concretar recientemente su fichaje por el Tottenham.

Con experiencia en el fútbol europeo y un perfil consolidado como defensor central, Senesi buscará ganarse un lugar dentro de las opciones de Scaloni, quien va diseñando al equipo que debutará el martes 16 ante Argelia.

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