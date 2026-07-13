La FIFA confirmó este lunes que Argentina enfrentará a Inglaterra con la camiseta azul en la semifinal del Mundial 2026. La decisión se tomó tras la reunión entre los delegados de la AFA y la Federación Inglesa (FA), donde se definieron los detalles logísticos del encuentro que se disputará este miércoles en el Estadio Atlanta.

El regreso de la camiseta alternativa no pasa desapercibido para los hinchas argentinos, pues en la memoria está aquel partido por los cuartos de final de México 1986. En aquella ocasión, Diego Maradona firmó una actuación inolvidable con los goles de la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” vistiendo la camiseta azul.

En el actual Mundial, Argentina solo utilizó la camiseta alterna en la victoria por 3-1 sobre Jordania durante la fase de grupos. En cambio, Inglaterra disputó cinco de sus seis partidos con la camiseta blanca y únicamente recurrió a la roja en el triunfo por 2-0 sobre Panamá, en el cierre de la primera ronda. Ahora, ambos volverán a lucir los mismos colores que marcaron el histórico duelo de 1986.

Maradona marcó el "Gol del Siglos" en México 86. (Foto: Wikipedia / El Gráfico)

Las veces que Argentina enfrentó a Inglaterra con camiseta azul

En los mundiales, Argentina enfrentó en tres ocasiones a Inglaterra con la camiseta azul. La primera vez fue en Chile 1962, cuando vistieron la indumentaria alternativa en la derrota por 3-1 ante los ingleses en fase de grupos. No fue un buen recuerdo para los sudamericanos.

Más tarde, en México 1986, Argentina se cobró la revancha y venció 2-1 a Inglaterra con doblete de Maradona. Ese día, el ‘10′ vistió de azul y convirtió al camiseta en un símbolo patrio que es atesorado por los argentinos hasta el día de hoy.

La última vez sucedió en Francia 1998, cuando Argentina avanzó por penales tras igualar 2-2 ante Inglaterra. En esa ocasión, la Albiceleste también vistió la camiseta azul.

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