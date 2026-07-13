La FIFA confirmó que Argentina utilizará su indumentaria alternativa frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)
La FIFA confirmó que Argentina utilizará su indumentaria alternativa frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

La FIFA confirmó este lunes que Argentina enfrentará a Inglaterra con la camiseta azul en la semifinal del Mundial 2026. La decisión se tomó tras la reunión entre los delegados de la AFA y la Federación Inglesa (FA), donde se definieron los detalles logísticos del encuentro que se disputará este miércoles en el Estadio Atlanta.

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