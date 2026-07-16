El Mundial 2026 será recordado en la posteridad por el histórico enfrentamiento entre Argentina, vigente campeón de la Copa América, y España, actual monarca de la Eurocopa.

La ansiada final de la Copa del Mundo se llevará a cabo en el MetLife Stadium, Nueva Jersey, desde las 2 p.m. (hora peruana). El choque reunirá a las dos selecciones mejor posicionadas en el ranking FIFA y promete cerrar el torneo con un duelo de alto nivel.

Lionel enfrentará oficialmente a España, el país que lo vio crecer, en el mayor escenario posible, una final del Mundo. Si el 10 argentino logra anotarle a ‘La Roja’ en cualquier momento, tiene una probabilidad del 34.5%.

Para la casa de apuestas deportivas online Betsafe, el duelo también enfrentará a dos generaciones. Por España estará Lamine Yamal, el líder que combina juventud y talento, junto a futbolistas como Pedri, Gavi, Mikel Oyarzabal, Mikel Merino y Marc Cucurella. Mientras que al otro lado del campo estará Lionel Messi, goleador del Mundial con ocho anotaciones y máximo artillero en la historia de las Copas del Mundo con 21 goles, acompañado por Julián Álvarez, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Cristian Romero.

El fútbol terminó encontrando la forma de saldar una cuenta pendiente. El duelo que estaba previsto para la Finalissima de marzo y que no pudo disputarse por el conflicto bélico en los Emiratos Árabes Unidos, finalmente tendrá lugar en la Copa del Mundo. Según Betsafe, España parte como favorita para conquistar el título con una probabilidad del 60.6%, mientras que Argentina registra un 44.4%, en un partido que promete paralizar al planeta.