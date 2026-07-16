Argentina y España protagonizarán una final inédita con Messi y Lamine Yamal como las estrellas del partido más esperado del año.(Foto: imagen generada con Gemini IA)
Argentina y España protagonizarán una final inédita con Messi y Lamine Yamal como las estrellas del partido más esperado del año.(Foto: imagen generada con Gemini IA)
Por Redacción EC

El Mundial 2026 será recordado en la posteridad por el histórico enfrentamiento entre Argentina, vigente campeón de la Copa América, y España, actual monarca de la Eurocopa.

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