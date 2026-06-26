Hay ciudades que reciben a las estrellas con conferencias de prensa. Miami decidió inmortalizar a Lionel Messi sobre sus paredes una vez que llegó al equipo de la ciudad. En Wynwood, el barrio artístico más famoso ubicado en el corazón de Miami, el argentino ya no solo juega al fútbol. También observa desde enormes murales a los miles de turistas que recorren diariamente sus calles en busca de la foto perfecta. Lo curioso es que, aunque uno de ellos se convirtió en el más famoso de todos, Messi está en más de una pared.

El Comercio decidió recorrer tres de esos homenajes. La primera parada fue en 55 NW 25th St., posiblemente el mural de Messi más visitado de Miami. Allí, entre cafeterías, galerías y un pequeño descampado, decenas de personas esperan pacientemente su turno para fotografiarse junto al campeón del mundo. Algunos llegan con camisetas de Argentina; otros, con la rosada del Inter Miami. Hay quienes apenas saben de fútbol, pero entienden que están frente a uno de los rincones más fotografiados de Wynwood.

Ese mural tiene una historia especial. No nació por iniciativa de una marca ni de una institución. Fue creado en julio de 2023 por integrantes de Vice City, el principal grupo de hinchas del Inter Miami, apenas se confirmó la llegada de Messi al club de David Beckham. Durante varios días, decenas de aficionados participaron pintándolo como un regalo colectivo para quien cambiaría para siempre la historia del fútbol en Estados Unidos.

Los famosos murales dedicados a Messi en Miami.

Pero a pocas cuadras aparecen otros retratos del rosarino. Uno muestra un Messi de mirada desafiante, realizado por el reconocido artista argentino Maximiliano Bagnasco, quien ha pintado al ‘10’ en distintos países y convirtió a Miami en una nueva galería para su obra.

Más adelante surge un tercer homenaje. Menos concurrido y mucho más pequeño, quizá más silencioso, pero igualmente llamativo. En Wynwood, encontrar murales de Messi se ha convertido en una experiencia turística.

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Uno de los murales en Miami dedicados a Messi.

Y no es casualidad que todos estén en este barrio. Hasta hace poco más de dos décadas, Wynwood era una antigua zona industrial de almacenes prácticamente olvidada. Todo cambió en 2009, cuando nació Wynwood Walls, un proyecto que invitó a algunos de los mejores artistas urbanos del mundo a transformar enormes paredes grises en auténticos lienzos al aire libre. Lo que antes era un distrito de bodegas terminó convirtiéndose en uno de los museos de arte urbano más importantes del planeta y recibe cerca de tres millones de visitantes cada año.

La llegada de Messi encontró el escenario perfecto porque en Wynwood los personajes no solo aparecen en cuadros: se convierten en parte de la ciudad. Sus murales conviven con retratos de músicos, íconos de la cultura pop y figuras históricas.

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Otro de los famosos murales en Miami dedicados a Lionel Messi.

Tres años después de su aterrizaje en el Inter Miami, las imágenes del capitán argentino siguen siendo punto obligado para residentes, turistas y aficionados que llegan desde distintos países.

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