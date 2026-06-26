Por Fernanda Huapaya

Hay ciudades que reciben a las estrellas con conferencias de prensa. Miami decidió inmortalizar a Lionel Messi sobre sus paredes una vez que llegó al equipo de la ciudad. En Wynwood, el barrio artístico más famoso ubicado en el corazón de Miami, el argentino ya no solo juega al fútbol. También observa desde enormes murales a los miles de turistas que recorren diariamente sus calles en busca de la foto perfecta. Lo curioso es que, aunque uno de ellos se convirtió en el más famoso de todos, Messi está en más de una pared.

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