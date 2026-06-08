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¡Impresionante! Así luce la cúpula del Museo de Ciencias de Vancouver con el balón del Mundial 2026. (Foto: Difusión)
¡Impresionante! Así luce la cúpula del Museo de Ciencias de Vancouver con el balón del Mundial 2026. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 sigue dejando imágenes llamativas alrededor del planeta. Esta vez, en Vancouver, la icónica cúpula geodésica del Museo de Ciencias se iluminó y transformó simbólicamente en el Trionda, el balón oficial de la Copa del Mundo. Además, el recinto albergará durante el torneo una exposición especial llamada “Fútbol y tecnología”, organizada por el Museo FIFA, que busca acercar a los aficionados a las innovaciones que marcarán la próxima cita mundialista.

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