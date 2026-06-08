La cuenta regresiva para el Mundial 2026 sigue dejando imágenes llamativas alrededor del planeta. Esta vez, en Vancouver, la icónica cúpula geodésica del Museo de Ciencias se iluminó y transformó simbólicamente en el Trionda, el balón oficial de la Copa del Mundo. Además, el recinto albergará durante el torneo una exposición especial llamada “Fútbol y tecnología”, organizada por el Museo FIFA, que busca acercar a los aficionados a las innovaciones que marcarán la próxima cita mundialista.

Y si se trata de innovaciones, el balón Trionda posee una de las tecnologías más avanzadas en una Copa del Mundo. En su interior incorpora un chip inteligente capaz de registrar datos sobre la posición y velocidad del balón hasta 500 veces por segundo durante cada partido.

Gracias a este sistema, cada toque sobre la pelota puede ser analizado en tiempo real y enviado inmediatamente a la sala VAR. La FIFA espera que esta tecnología ayude a mejorar el fuera de juego semiautomático y agilice las decisiones arbitrales durante los encuentros.

🇨🇦🏛️ ¡Mientras tanto, en Vancouver, #Canada, la cúpula geodésica del Museo de Ciencias se transformó en la #Trionda!



⚽ Durante el #Mundial2026, en el museo estará la exposición "Fútbol y tecnología" del Museo de FIFA pic.twitter.com/klw38WejSq — Histoporte (@histoporte_) June 8, 2026

Otro detalle revolucionario está en el diseño externo del balón. El Trionda fue fabricado con solo cuatro paneles de cuero unidos mediante tecnología de termoprensado, muy lejos de los tradicionales 32 paneles usados históricamente en los balones de fútbol.

La reducción de costuras permite que el balón tenga una forma mucho más redonda y precisa en movimiento. Con ello, la FIFA apuesta por una pelota más estable, veloz y tecnológica para un Mundial que promete marcar una nueva era en el fútbol.

Le propusimos a @VAguilarRua contarnos la @fifaworldcup_es a su manera.



El viernes me mando un e-mail con estas joyas.



Para stickers, para póster, para estampar en camisetas.



Una colección de @dt_elcomercio #FIFAWorldCup



1. Lionel Messi. @OutMessi_ pic.twitter.com/BXhGYbvUjy — Miguel Villegas (@prakzis) June 8, 2026

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