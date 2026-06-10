La estrella del Santos y de la selección brasileña, Neymar, fue homenajeada con un impresionante mural de aproximadamente 200 metros de longitud en la ciudad de Novo Hamburgo, ubicada en el estado de Rio Grande do Sul. La obra, creada por artistas locales, se convirtió en una de las intervenciones urbanas más llamativas relacionadas con el fútbol a pocos días del Mundial 2026. Quienes recorren la Rua João Pessoa, en la Región Metropolitana de Porto Alegre, ahora pueden observar la enorme imagen del futbolista pintada sobre el asfalto, una intervención que ha llamado la atención de vecinos y visitantes.

La obra ocupa cerca de 850 metros cuadrados y fue realizada por seis artistas: Rafael Jung, Nosg, Bart, Chimia, Joca y Jefferson. El trabajo se desarrolló durante un evento realizado el pasado fin de semana y tuvo como principal objetivo llevar al espacio público referencias visuales vinculadas con la pasión futbolística que despierta la Copa del Mundo.

Artistas brasileños crean un enorme mural de Neymar para celebrar la pasión por el fútbol. Foto: Captura de video

La iniciativa fue impulsada por Galería 5, un proyecto concebido por Daniele Carvalho Batista y el artista Rafael Jung. Además del mural principal, la propuesta amplió un espacio artístico ya existente en la zona, que incluía una galería de arte y un mural previo de 400 metros cuadrados.

El significado de elegir a Neymar para el homenaje

Aunque el proyecto estaba enfocado en el fútbol y el Mundial 2026, los organizadores explicaron que la elección de Neymar tuvo un significado especial para la historia de la selección brasileña.

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“El primer punto fue la camiseta número 10. Pelé fue el número 10 y es nuestro máximo representante. Y Neymar es el máximo goleador en la historia de la Copa Mundial con la Selección Brasileña. Así que, estos dos elementos se unieron y Neymar fue elegido”, explicó Rafael Jung.

Para los impulsores de la iniciativa, la figura de Neymar representa un vínculo entre la tradición histórica del fútbol brasileño y la actualidad de la selección nacional.

RUA DO NEYMAR! 🇧🇷



Neymar ganhou uma pintura de cerca de 200m na esquina das ruas João Pessoa e Voluntários da Pátria, no Rio Grande do Sul. A homenagem ao craque foi feita por artistas locais. Curtiu, torcedor? 🤩⚽



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*Contém legenda automática#ViveNaGente… pic.twitter.com/mskhusq21I — sportv (@sportv) June 10, 2026

Un evento que reunió arte, fútbol y comunidad

Según Jung, la idea nació con el propósito de romper la rutina urbana y ofrecer una experiencia inédita para los habitantes de la ciudad. Lo que comenzó como una propuesta artística inspirada en el Mundial terminó convirtiéndose en un evento abierto al público.

Durante los días de trabajo, los asistentes pudieron seguir en tiempo real el avance del mural. Además, hubo puestos de comida, intercambio de cromos y actividades relacionadas con la galería de arte, lo que permitió atraer a personas de distintas edades. “Creo que logramos nuestro objetivo, que era precisamente este: hacer más feliz a la gente de nuestro barrio”, comentó Jung.