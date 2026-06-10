Resumen

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La imagen de Neymar cubre una calle entera en Brasil en homenaje previo al Mundial 2026. Foto: @Kaleviana
La imagen de Neymar cubre una calle entera en Brasil en homenaje previo al Mundial 2026. Foto: @Kaleviana
Por Redacción EC

La estrella del Santos y de la selección brasileña, Neymar, fue homenajeada con un impresionante mural de aproximadamente 200 metros de longitud en la ciudad de Novo Hamburgo, ubicada en el estado de Rio Grande do Sul. La obra, creada por artistas locales, se convirtió en una de las intervenciones urbanas más llamativas relacionadas con el fútbol a pocos días del Mundial 2026. Quienes recorren la Rua João Pessoa, en la Región Metropolitana de Porto Alegre, ahora pueden observar la enorme imagen del futbolista pintada sobre el asfalto, una intervención que ha llamado la atención de vecinos y visitantes.

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