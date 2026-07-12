Argentina a semifinales: Así informó la prensa internacional su clasificación en el Mundial 2026. (Photo by Thomas COEX / AFP)
Argentina a semifinales: Así informó la prensa internacional su clasificación en el Mundial 2026. (Photo by Thomas COEX / AFP)
Por Redacción EC

La clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial 2026 no pasó desapercibida para la prensa internacional. Tras imponerse por 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario, los principales medios deportivos de Europa coincidieron en destacar el sufrimiento del vigente campeón del mundo para mantenerse con vida en el torneo.

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