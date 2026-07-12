La clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial 2026 no pasó desapercibida para la prensa internacional. Tras imponerse por 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario, los principales medios deportivos de Europa coincidieron en destacar el sufrimiento del vigente campeón del mundo para mantenerse con vida en el torneo.

En Inglaterra, The Guardian calificó el próximo cruce entre argentinos e ingleses como un partido “de ensueño” y recordó que la Albiceleste estuvo muy cerca de llegar a una definición por penales. El diario británico destacó que Argentina desperdició una ventaja inicial, sufrió el empate de Suiza y terminó resolviendo el partido recién en la prórroga, después de atravesar varios momentos de incertidumbre.

Así informó The Guardian de Inglaterra.

Desde España, As elogió la capacidad competitiva del conjunto argentino y aseguró que “el campeón se siente invencible”, aunque reconoció que volvió a sufrir para avanzar de ronda. En la misma línea, El País definió la clasificación como una nueva muestra de resistencia y se preguntó hasta dónde puede llegar una selección que continúa sobreviviendo al límite en cada fase eliminatoria del Mundial.

🇦🇷 ¡LA FIESTA ARGENTINA! JULIÁN Y LAUTARO RESUELVEN EN LA PRÓRROGA Y METEN A LA ALBICELESTE EN SEMIS ANTE INGLATERRA!#NuestroMejorMundial pic.twitter.com/HETA4nX33G — Diario AS (@diarioas) July 12, 2026

La prensa francesa también puso el foco en la tensión que rodeó el encuentro. L’Equipe describió a los futbolistas argentinos como “los reyes del suspenso” y recordó que la selección de Scaloni ya había necesitado de un gran esfuerzo para eliminar a Cabo Verde y Egipto en las rondas anteriores.

De igual manera, para el prestigioso medio francés, el gol de Julián Álvarez en el alargue volvió a rescatar a una Argentina que, pese al desgaste, mantiene intacto su sueño de defender el título mundial.

Encore bousculée, l'Albiceleste s'en sort une nouvelle fois pour rejoindre l'Angleterre en demi-finales > https://t.co/n3blap8mUZ pic.twitter.com/A2Tk5TuJnV — L'Équipe (@lequipe) July 12, 2026

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