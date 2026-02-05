Mundial 2026: así será el tour del trofeo de la Copa del Mundo por América Latina

El Mundial 2026 se acerca y los aficionados se preparan para vivir lo que será este evento. En ese sentido, Coca-Cola, uno de los patrocinadores de la cita mundialista, anunció el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, así como una exhibición global que permite disfrutar de una vista única y cercana del mayor premio del fútbol.

El recorrido, que inició el 3 de enero de 2026 en Riad-Arabia Saudita, llevará el Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA a 30 asociaciones miembros de la FIFA, incluidos ocho países de América Latina, a lo largo de 75 paradas y más de 150 días de gira, ofreciendo a los aficionados la oportunidad única de ver el premio más codiciado del fútbol.

En América Latina, del 13 de febrero al 22 de marzo, y luego del 5 al 8 de junio en México, los aficionados del fútbol en Guatemala, Honduras, Ecuador, Colombia, Argentina, Uruguay, Brasil y México tendrán la oportunidad de sentir todas las emociones al ver el Trofeo Original en persona en una de las únicas dos ocasiones en que el Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA sale del Museo de la FIFA en Suiza.

El Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA también visitará los tres países anfitriones de 2030 y futuras sedes del Mundial, tanto en la rama masculina como femenina, incluidos Marruecos, Portugal, España, Arabia Saudita y Brasil.

Así quedaron conformados los grupos de la Copa Mundial 2026. (FIFA)

Los peruanos tamvién pueden ir al Mundial

Coca-Cola anunció una promoción exclusiva en más de 20 países de América Latina, que les dará a los fanáticos la oportunidad de vivir de primera mano el Mundial, con premios exclusivos que solo la marca puede ofrecer.

Perú no será la excepción. A partir de este mes, los fanáticos tendrán la oportunidad de ganar seis entradas dobles para un partido de 16vos de final en México y 1 millón de botellas de Coca-Cola Zero Azúcar gratis.

Para tener la oportunidad de ganar las entradas, los interesados deberán ubicar las tapas doradas de Coca-Cola en las que encontrarán un PIN, escanear el código QR en la botella, ingresar el código en el chatbot de WhatsApp y completar el formulario. Los ganadores de las entradas se revelarán cada semana.

Asimismo, se sortearán doce pases para viajar a Ecuador a vivir el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA el 17 de febrero. Para participar, los consumidores solo deberán comprar dos botellas de Coca-Cola de tapas negras y escanear el QR en la etiqueta.

