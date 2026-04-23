Con el tiempo, uno aprende que un Mundial no se cubre: se vive. Y en esa lógica, el plan de transformación digital de El Comercio y Depor propone algo más que una cobertura tradicional en medios: haremos una experiencia editorial total, diseñada para acompañar al lector en cada plataforma y momento del día. El reto no es menor: informar, entretener y diferenciarse en un ecosistema saturado de contenido futbolero en web, redes sociales y YouTube. El Mundial 2026 está a menos de 50 días de iniciarse.

La edición impresa mantendrá su esencia como espacio de análisis y pausa. El lector encontrará el Lado B en DT: perfiles de historias de jugadores de los Mundiales que van más allá del resultado: relatos que rescatan contextos, protagonistas y momentos que marcaron época. La sección Deporte Total en El Comercio es el terreno ideal para la crónica con pulso narrativo, donde el detalle y la mirada autoral siguen siendo valor diferencial frente a la inmediatez digital.

“Juego en Corto” debutará este lunes 30 de marzo a las 3:00 p.m. en YouTube y combinará información, análisis y entretenimiento con la conducción de Fernanda Huapaya junto a los exseleccionados José Carvallo y Diego Penny, en la antesala del Mundial 2026.

En la web, en cambio, el pulso es otro. La actualización constante, el minuto a minuto de todos los partidos de la Copa del Mundo y la data en tiempo real convierten a la plataforma en el eje informativo. Sin embargo, no se trata solo de velocidad: el plan apuesta también por contenidos especiales, como especiales multimedia de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Calculadora DT, etc. que combinan texto, video y recursos interactivos para atrapar al lector.

Las redes sociales también entran en juego como el gran amplificador. Aquí el contenido se adaptará a formatos ágiles: videos cortos, carruseles y piezas visuales que resumen lo esencial sin perder el enfoque periodístico. La idea es clara: no replicar, sino reinterpretar. Cada plataforma tiene su lenguaje y el desafío es dominarlo sin diluir la identidad editorial.

Dentro de este ecosistema digital destaca el estreno del programa Juego en Corto, una de las apuestas más visibles del proyecto. Con emisiones que serán de lunes a viernes, el espacio reúne a Fernanda Huapaya en la conducción junto al análisis de grandes exfutbolistas como Diego Penny y José Carvallo. La propuesta mezcla actualidad, experiencia de vestuario y opinión, logrando un tono cercano que conecta con la audiencia digital sin sacrificar rigor.

Imperdibles

Otro de los contenidos que promete generar conversación es la lista de personajes ‘What If’. Se trata de un formato que juega con la historia alternativa del fútbol: escenarios hipotéticos que invitan al debate y a la participación. ¿Qué habría pasado si una final cambiaba de rumbo? ¿Si una lesión no ocurría? Este tipo de piezas no solo informan, sino que activan a la comunidad.

En conjunto, el plan de El Comercio y Depor para el Mundial se presenta como una estrategia integral, donde cada plataforma cumple un rol dentro de un mismo relato. No es solo cubrir partidos: es construir una narrativa que se despliega en múltiples formatos, con coherencia, creatividad y un objetivo claro: que el lector no solo se informe, sino que quiera quedarse.

Comienza el conteo regresivo para la Copa del Mundo y ahí estaremos para contarla con el ADN que siempre ha tenido el Grupo: criterio, calidad y entretenimiento.

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