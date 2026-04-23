Por Rogger Fernández

Con el tiempo, uno aprende que un Mundial no se cubre: se vive. Y en esa lógica, el plan de transformación digital de El Comercio y Depor propone algo más que una cobertura tradicional en medios: haremos una experiencia editorial total, diseñada para acompañar al lector en cada plataforma y momento del día. El reto no es menor: informar, entretener y diferenciarse en un ecosistema saturado de contenido futbolero en web, redes sociales y YouTube. El Mundial 2026 está a menos de 50 días de iniciarse.

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