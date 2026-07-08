Así son los chimpunes “Road to Glory”: el pack inspirado en la Copa del Mundo 2026. (Foto: adidas)
Así son los chimpunes “Road to Glory”: el pack inspirado en la Copa del Mundo 2026. (Foto: adidas)
Por Redacción EC

La final del Mundial 2026 está cada vez más cerca y adidas ya comenzó a encender la ilusión de los futbolistas con el lanzamiento de Road to Glory, una colección especial de chimpunes inspirada en el trofeo más importante del fútbol mundial. Diseñado para quienes buscan marcar la diferencia en los momentos decisivos, el nuevo pack combina innovación, rendimiento y un diseño que rinde homenaje al máximo sueño de cualquier jugador: levantar la Copa del Mundo.

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