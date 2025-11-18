Luego de disputarse la última fechas de las Eliminatorias Concacaf, Bolivia ya conoce el cuadro completo del repechaje rumbo al Mundial 2026 y, con ello, el mapa real de lo que deberá enfrentar para pelear uno de los dos cupos disponibles a la cita mundialista.

En total son seis las selecciones clasificadas a la repesca: a Bolivia, Nueva Caledonia, República Democrática del Congo e Irak se sumaron recientemente Jamaica y Surinam, que se ilusionan con llegar a la Copa del Mundo.

Todas estas selecciones competirán en un minitorneo dividido en dos llaves que se jugarán en México. Para la Verde, este es el último puente hacia la gran cita.

¿Cómo se juega el repechaje al Mundial 2026?

El formato del repechaje mundialista se divide en dos llaves: la A en Monterrey y la B en Guadalajara. Cada una entregará un clasificado al Mundial 2026. En ambos grupos, el equipo mejor ubicado en el ranking FIFA avanza directamente a la final de su llave, mientras que los otros dos se enfrentan primero en una semifinal. El ganador de ese duelo se medirá con el cabeza de serie para definir al clasificado.

Por su posición en el ranking FIFA, Bolivia no será cabeza de serie, por lo que deberá disputar dos partidos: primero la semifinal y, si gana, la final de la llave. La Verde compartirá el camino con selecciones de nivel y perfiles distintos, pero con realidades similares en cuanto a competitividad internacional.

Bolivia ante Surinam o Jamaica: ¿Por qué?

Congo e Irak son las dos mejores selecciones en el ranking FIFA y, por ende, jugarán directamente la final. En tanto, al pertenecer Jamaica y Surinam a la misma conferedación, no podrán enfrentarse entre sí, por lo que a Bolivia le tocaría jugar contra una de las dos.

El sorteo del repechaje definirá finalmente en qué llave estará Bolivia —A o B— y qué rival tendrá en la semifinal. Ese sorteo se llevará a cabo antes del arranque de la fecha FIFA de marzo. Con el camino ya trazado y los rivales sobre la mesa, Bolivia entra en la fase decisiva: dos partidos para intentar volver a un Mundial después de tres décadas.

